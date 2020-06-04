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В Кагарлыке полностью сократили штат полицейских

Штат полицейского отделения будет сокращен после инцидента с пытками и изнасилованием

сегодня, 12:52
Автор:

Сергей Медведев

В Кагарлыке полностью сократили штат полицейских

Штат полиции Кагарлыка будет полностью сокращен. Причиной стала нашумевшая история с пытками и изнасилованием. С таким заявлением выступил заместитель главы Национальной полиции  Максим Цуцкиридзе. О расформировании отдела он сообщил во время совещания  глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции.

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности. Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.

По его словам, сейчас количество пыток сократилось на 10-15% в сравнении с "старой" милицией. В то же время, глава МВД Арсен Аваков отметил, что "в каждой полиции мира есть пытки". 

Вызовом для всей системы уголовной юстиции назвала инцидент в Кагарлыке и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она привела статистику, согласно которой только за текущий год прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, 10 из которых касались фактов пыток.

Как сообщал портал "Комментарии", стали известны резонансные подробности в деле о групповом изнасиловании в Кагарлыке, по подозрению в котором задержали двоих теперь уже бывших правоохранителей. Как рассказал адвокат потерпевшей девушки Евгений Мельниченко, преступление было спланировано: жертву в злополучный райотдел якобы заманил сосед, который отвез ее на мнимый допрос на своем авто.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shtat-politsii-kagarlyka-polnostyu-sokratili-1591262409.html
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