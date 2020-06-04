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Баканов рассказал, есть ли в Украине секретные тюрьмы СБУ

Глава СБУ Иван Баканов пояснил, откуда расходится информация о якобы существовании в Украине секретных тюрем

сегодня, 14:56
Автор:

Таисия Ерохина

Баканов рассказал, есть ли в Украине секретные тюрьмы СБУ

В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", заявил глава Службы безопасности Иван Баканов в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства, которая состоялось в Офисе Генерального прокурора в Киеве сегодня. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По словам Баканова, слухи о системном несоблюдении прав человека распространяются целенаправленно с подачи пророссийских пропагандистов. Информацию о существовании якобы секретных тюрем СБУ глава службы назвал "фантазиями российских пропагандистов".

"В Украине продолжается война, в том числе гибридная, - подчеркнул Баканов. - Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают".

В СБУ отметили, что служба руководствуется исключительно нормами закона в достижении справедливости, а работу сотрудников – систематически проверяют. Кроме того, Баканов призвал украинцев обязательно обращаться к правоохранителям, если столкнулись с нарушением прав людей со стороны сотрудников СБУ.

Напомним, СБУ опровергла информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разгрузить тюрьмы на время пандемии и отпустить часть осужденных домой.


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Источник: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7656#.42HuvEuF.dpbs
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