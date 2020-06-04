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Укрзализныця запустила дополнительные поезда на выходные

«Укрзализныця» будет продавать билеты на 50% мест в поездах

сегодня, 16:09
Автор:

Татьяна Веремеева

Укрзализныця запустила дополнительные поезда на выходные

В ближайшие выходные в Украине будут курсировать дополнительные поезда. "Укрзализныця" сообщила о запуске 5 дополнительных региональных поездов в период с 5 по 9 июня, которые будут курсировать накануне и после Дня Святой Троицы.

Так, на указанный период такие региональные поезда:

- №864/866 по маршруту Неданичи, Чернигов – Киев-Волынский;
- №884/883 по маршруту Фастов-Зерновое – Киев-Волынский;
- №888/887 по маршруту Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
- №896/895 по маршруту Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский;
- №880/882 по маршруту Киев-Волынский – Славутич – Фастов (8 июня).

В "Укрзализныце" отмечают, что будут продавать билеты только на 50% мест. Также напоминают, что пассажиры и сотрудники компании должны находиться на вокзалах, платформах и поездах исключительно в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Ранее "Комментарии" писали, что при посадке в поезд украинцы смогут предъявлять электронные ID-карту или заграничный биометрический паспорт через приложение "Дія". На сегодняшний день в приложении "Дія" доступны цифровые водительские удостоверения, ID-карта и заграничный биометрический паспорт. Это позволило "Укрзализныце" ввести возможность для пассажиров во время посадки на поезд предъявлять документы в электронном виде.


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