Турция открывает авиасообщение с Украиной: известна дата

Власти Турции открывают свои границы для путешественников из 40 стран. В этот список попали и туристы из Украины. Ослабление карантинных мероприятий привело к тому, что аэропорты Турции станут принимать авиапассажиров уже с 10 июня. Украинские рейсы начнут функционировать несколько позднее — с 15 июня. Однако продажа билетов уже открыта. Об этом сообщил министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу. Эти же даты подтвердил турецкий авиаперевозчик - компания Turkish Airlines.

В частности, глава транспортного ведомтсва страны сообщил, что Турция уже договорилась о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией.

Турецкие пассажирские лайнеры уже 10 июня отправятся в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн.

Свой билет до Стамбула украинцы могут заказать уже сегодня, с учетом того, что попасть в Турцию можно будет не ранее 15 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", турецкий план по открытию авиасообщения состоит из 9-ти этапов. Первыми попасть на отдых в Турцию могут жители Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции.

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