Экологический фронт: какие проблемы угрожают Украине и как их решить

Накануне Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько изменилась ситуация с экологией Украины в связи с коронакризисом. Какие правильные (неправильные) решения приняты в этом направлении, что следует еще сделать – и почему не делается.

"Украина, наконец, должна сделать малых производителей СЭС и ВЭС полноценными игроками на энергетическом рынке"

Руководитель отдела энергетики ГО "Екодія" Константин Криницкий отмечает, что если во время жестких карантинных ограничений качество воздуха было лучше, то при постепенном снятии ограничений ситуация стала ухудшаться.

"Основных причин две. Первая – мало общественного транспорта, который является более экологичным. Зато количество частных автомобилей увеличивается. Вторая – тяжелая промышленность. Сейчас у предприятий нет стимулов, чтобы выбросы сокращались. Законодательство хоть и позволяет получить разрешение на желаемое количество выбросов, но в случае превышения никто не сможет проверить – эффективно наказать", – поясняет Константин Криницкий.

По мнению эксперта, необходимо вернуться к рассмотрению и принятию проекта Закона Украины "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения". Кабинет министров Украины одобрил его 18 февраля 2020 года и внес на рассмотрение Верховной Рады. Но уже 4 марта законопроект был отозван из-за смены правительства.

"А 27 мая Кабмин утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, – напоминает эксперт. – Это – хорошая возможность трансформировать негативные последствия пандемии в положительные возможности для Украины. Однако меры, предложенные для сектора энергетики, вызывают серьезное беспокойство. Ведь они ставят под угрозу климат и перспективы развития нашего государства".

В частности, декларируется, что добыча ископаемого топлива будет увеличиваться.

"Но это идет в разрез с борьбой против изменения климата, – отмечает Константин Криницкий. – Ученые говорят, чтобы сдержать изменение климата на уровне 1,5-2°C, страны должны прекратить использование газа, нефти и угля. Об этом же говорит и Парижское соглашение, подписантом которого является и Украина. Если эти шаги не сделать, то климатические последствия, которые мы наблюдаем в Украине за последние годы (бесснежные зимы, пыльные бури, затяжные дожди), будут только ухудшаться".

Вторым говорящим моментом эксперт называет то, что в указанной программе почти никакого внимания не сосредоточено на развитии энергии солнца и ветра (ВИЭ – возобновляемая, или регенеративная, "зелёная", энергия), а именно малых ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (ВЭС).

Эксперт приводит статистику, согласно которой 24 тысячи украинских домохозяйств уже установили солнечные электростанции общей мощностью 618 МВт. Большинство – за последние 5 лет.

"И хотя большая доля мощностей возобновляемой (и не только) энергетики, действительно, находится в руках олигархов, именно ВИЭ в собственности общин – единственная возможность уменьшить их влияние на отрасль, – уверен Константин Криницкий. – Украина, наконец, должна сделать малых производителей СЭС и ВЭС полноценными игроками на энергетическом рынке. Чтобы они могли как вырабатывать энергию для собственных нужд, так и получать прибыль с продаж. Малая генерация – это действенный способ деолигархизации отрасли, от чего мы сейчас страдаем".

"То, что экологическая ситуация на фоне пандемии значительно улучшилась – это фейк"

Глава Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко с сожалением отмечает, что никаких заметных улучшений на "экологическом фронте" нет.

"Коронакризис и карантин – сами по себе, экология – сама по себе. Машины, заводы, вредные производства – как дымили, так и дымят. То, что экологическая ситуация на фоне пандемии значительно улучшилась – это фейк, запущенный неграмотными людьми", – уверяет эксперт.

Очень негативным Владимир Борейко считает слияние Минэнергетики и Минэкологии в одно министерство (Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины – ред.) в Кабмине Гончарука.

"Сейчас их разъединили, и это уже хорошо. Что плохо – так это то, что основные деньги оставили в Минэнерго, а Минэкологии нужно фактически создавать с нуля, – подчеркивает руководитель Киевского эколого-культурного центра. – Чтобы реально улучшить экологию в Украине, необходимо принимать соответствующие законы, выделять на это деньги, ставить министрами профессионалов. У нас же если что-то и делается, то исключительно декларативно".

"Вырубить огромное количество деревьев ради постройки того же гипермаркета – это у нас запросто"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что наша страна серьезно отстала от мира не только экономически, но и в сфере защиты окружающей среды.

"Массовая бесконтрольная вырубка лесов, варварская добыча янтаря наносят непоправимый вред, – подчеркивает Алексей Плотников. – Параллельно с этим видом уничтожения природы у нас дымят металлургические комбинаты, построенные еще в советские времена в густонаселенных жилых районах. Или рядом с ним, что не спасает от выбросов при определенной розе ветров. Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь – это только те, что постоянно на слуху".

Ситуация с коронакризисом не особо что-то изменила, считает экономист.

"Химические и металлургические предприятия, другие вредные производства, которые выбрасывают в атмосферу чуть ли не всю таблицу Менделеева, не остановились. Карантинный удар пришелся в основном по малому и среднему бизнесу, – говорит Алексей Плотников. – Так что легче и безопаснее дышать в Украине не стало. Надо признать, что у нас традиционно экономика доминирует над экологией. Если есть возможно получить прибыль, крупные структуры идут на это, не жалея природу и здоровье людей. Вырубить огромное количество деревьев ради постройки того же гипермаркета – это у нас запросто".

Ранее "Комментарии" выяснили, как карантин отразится на окружающей среде и чего стоит ожидать в будущем.

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