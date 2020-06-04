kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.06.2020

BTC/USD

9751.25

ETH/USD

243.70

LTC/USD

47.69

НБУ 04.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине вводят новые воинские звания
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вводят новые воинские звания

Рада приняла закон, который устанавливает воинские звания в Украине в соответствии со стандартами НАТО

сегодня, 17:54
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине вводят новые воинские звания

В Украине появятся новые воинские звания. Соответствующий закон был принят сегодня на заседании парламента, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих" вносит изменения и дополнения в ряд документов Вооруженных Сил Украины (Устава внутренней службы, Дисциплинарного устава, Строевого устава, Устава гарнизонной и караульной служб), а также Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Таким образом, устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава согласно воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Отныне армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава введены в таких соотношениях:

- генерал-майор (контр-адмирал) - бригадный генерал (коммодор);

- генерал-лейтенант (вице-адмирал) - генерал-майор (контр-адмирал);

- генерал-полковник (адмирал) - генерал-лейтенант (вице-адмирал);

- генерал армии Украины - генерал (адмирал).

При этом, воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу закона, сохраняются за военнослужащими и уволенными с военной службы в запас или отставку.

Напомним, в Генштабе дали разъяснения по призывной кампании в мае-июле этого года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/193724.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!