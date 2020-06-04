В Украине вводят новые воинские звания

В Украине появятся новые воинские звания. Соответствующий закон был принят сегодня на заседании парламента, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих" вносит изменения и дополнения в ряд документов Вооруженных Сил Украины (Устава внутренней службы, Дисциплинарного устава, Строевого устава, Устава гарнизонной и караульной служб), а также Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Таким образом, устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава согласно воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Отныне армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава введены в таких соотношениях:

- генерал-майор (контр-адмирал) - бригадный генерал (коммодор);

- генерал-лейтенант (вице-адмирал) - генерал-майор (контр-адмирал);

- генерал-полковник (адмирал) - генерал-лейтенант (вице-адмирал);

- генерал армии Украины - генерал (адмирал).

При этом, воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу закона, сохраняются за военнослужащими и уволенными с военной службы в запас или отставку.

Напомним, в Генштабе дали разъяснения по призывной кампании в мае-июле этого года.

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