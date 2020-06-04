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В Минюсте рассказали, сколько разводов зарегистрировано в Украине за время карантина

За время карантина в Украине зарегистрировали в 5 раз больше браков, чем разводов

сегодня, 18:14
Автор:

Татьяна Веремеева

В Минюсте рассказали, сколько разводов зарегистрировано в Украине за время карантина

В период карантина из-за коронавируса в Украине отделы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 3404 расторжения брака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.

За этот же период в нашей стране было зарегистрировано 17 388 браков. Всего во время действия карантинных ограничений отделы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 22 401 обращение через веб-портал.

Ранее "Комментарии" писали, чтобы брак был счастливым и длительным, партнерам необходимо прилагать к этому множество усилий, а значит нужно научиться находить компромиссы и уступать друг другу. Некоторым парам это удается, а некоторым нет. Эксперты определили несколько проблем, которые лучше спокойно решить, вместо того, чтобы подавать на развод.

Напомним, в 2019 году зарегистрировано 237 858 браков. В то же время, разводов было 38 472. Отмечается, что разводились жители нашей страны в 6 раз реже, чем вступали в брак. Чаще всего вступали в брак жители Киевской (27 998), Днепропетровской (20 187) и Харьковской (16 834) областей. Лидерами по количеству разводов также стали эти области: 4297, 3962 и 3629 разводов соответственно.


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