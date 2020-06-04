В Минюсте рассказали, сколько разводов зарегистрировано в Украине за время карантина

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В период карантина из-за коронавируса в Украине отделы государственной
регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 3404 расторжения
брака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.
За этот же период в нашей стране было зарегистрировано 17 388 браков. Всего во время действия карантинных ограничений отделы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 22 401 обращение через веб-портал.
Ранее "Комментарии" писали, чтобы брак был счастливым и длительным,
партнерам необходимо прилагать к этому множество усилий, а значит нужно
научиться находить компромиссы и уступать друг другу. Некоторым парам это
удается, а некоторым нет. Эксперты
определили несколько проблем, которые лучше спокойно решить, вместо того,
чтобы подавать на развод.
Напомним, в 2019 году зарегистрировано
237 858 браков. В то же время, разводов было 38 472. Отмечается, что
разводились жители нашей страны в 6 раз реже, чем вступали в брак. Чаще всего
вступали в брак жители Киевской (27 998), Днепропетровской (20 187) и
Харьковской (16 834) областей. Лидерами по количеству разводов также стали эти
области: 4297, 3962 и 3629 разводов соответственно.
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