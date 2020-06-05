Жителей Земли в июне ожидает лунное затмение

В ночь с 5 на 6 июня можно будет увидеть полутеневое лунное затмение, которое также могут наблюдать и украинцы. Об этом передает "24 канал".

Длиться это небесное явление будет в целом 2 часа 18 минут и 16 секунд. Лучше всего наблюдать затмение смогут те, кто находится в Африке, Австралии, Центральной и Южной Азии.

Пик затмения начнется в 22:24:55 по Киеву, когда явление будет видно с центральной части Европы, в том числе и Украины.

Полутеневое лунное затмение - это разновидность лунного затмения, во время которого спутник Земли входит только в полутени нашей планеты. Такой вид затмения малозаметный, поэтому невооруженным глазом его увидеть сложно, лучше использовать при этом специальное оборудование. Следующее полутеневое лунное затмение можно будет увидеть в ночь с 4 на 5 июля 2020 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное музыкальное приложение TikTok было вынуждено извиниться после обвинения в том, что они предвзято отнеслись к участникам антирасистских протестов в США.

"Мы признаем свою ошибку и приносим извинения нашим пользователям и сообществу черных, которые чувствовали себя без поддержки или подавленными. Мы никогда не хотим, чтобы кто-то так себя чувствовал. Мы искренне приветствуем голоса сообщества чернокожих", - заявила в своем блоге Ванесса Паппас, генеральный директор TikTok в США.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!