Смягчение карантина: что разрешили и какие правила придется соблюдать

Украина подошла к новому этапу выхода из карантина. Уже сегодня, 5 июня, Кабмин снимает ряд ограничений. Они касаются работы ресторанов и кафе, перелетов, а также самоизоляции пенсионеров. О новых правилах и ослаблении старых ограничений ранее рассказал на своей странице в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине официально действует до 22 июня. Однако теперь он адаптивный. То есть ограничения правительство может постепенно снимать. Что и произойдет уже сегодня. А именно:

- Рестораны и кафе могут принимать посетителей не только на летних площадках, но и внутри помещения. При этом за одним столиком должно быть не более 4 человек, а сами столы должны стоять на безопасной дистанции друг от друга. Персонал заведений обязан носить защитные маски.

- Пенсионерам разрешается выйти из самоизоляции. Люди старше 60 лет могут беспрепятственно выходить на улицу и даже вернуться на работу.

- В церквях и храмах можно проводить массовые богослужения. Но на 5 квадратных метров должен быть максимум 1 человек. Это необходимо для соблюдения безопасной дистанции. Все должны быть в масках.

- Разрешили подняться в небо пассажирским самолетам. Правда, пока летать они могут лишь внутри страны. За границу смогут попасть с 15 июня, если получат разрешение принимающей стороны.

По словам Дениса Шмыгаля, если в какой-то из областей ситуация с коронавирусом начнет ухудшаться, то ограничения снова вернут, а ослабление карантина отменят.

Пока еще действует запрет на международные авиарейсы, а также на пассажирские перевозки на автомобилях, если в салоне находится более 5 человек. Это включительно с водителем, но не считая детей, младших 14 лет.

Напомним, в понедельник, 1 июня, в Украине стартовал третий этап выхода из карантина. По новым правилам начали работать спортзалы и железная дорога. Так что, постепенно возвращаемся к нормальному жизненному ритму.

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