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SpaceX выбрала первых туристов, которых отправят в космос

Компания Илона Маска планирует отправить первых туристов в космос на частном корабле Crew Dragon уже во второй половине 2021 года

сегодня, 09:15
Автор:

Виолетта Комаровская
SpaceX выбрала первых туристов, которых отправят в космос

Компания миллиардера Илона Маска определилась с первыми туристами, которых отправят в космос на частном космическом корабле Crew Dragon. Пока в SpaceX выбрали троих человек. Именно они могут стать первыми космическими путешественниками в истории. Об этом сообщает CNBC.

Кто оказался среди первых троих счастливчиков в компании Илона Маска пока не говорят. Раскрыть интригу и назвать их имена пообещали уже через месяц. Полет в космос у SpaceX заказала компания Axiom Space. Отправить своих туристов на Международную космическую станцию собираются уже во втором полугодии 2021-го. Сопровождать путешественников будет профессиональный командир корабля.

В дальнейшем SpaceX собирается возить туристов за пределы планеты каждые полгода. В частности, Axiom Space заказала еще, по меньшей мере, два полета и уже ведет переговоры с потенциальными пассажирами частного космического корабля. 

Во сколько обойдется туристам путешествие на МКС в компании не уточнили. Ранее звучали суммы в пределах нескольких сот тысяч долларов.

Напомним, ранее SpaceX впервые в истории отправила в космос частный пилотируемый космический корабль. Компания Илона Маска сотрудничала с NASA. Именно астронавты космического агенства стали первыми пилотами Crew Dragon. Правда запустить ракету удалось не с первого раза. Сначала астронавтам помешала погода. Корабль отправился на МКС только 30 мая. За запуском в мире онлайн наблюдали миллионы людей.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что накануне компания Илона Маска отправила в космос очередную партию спутников Starlink. Чуть более чем за полгода на орбиту вывели около полтысячи аппаратов. Вот это темпы. 


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Источник: https://www.cnbc.com/world/?region=world
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