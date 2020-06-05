Коронавирус в Украине: инфекция набирает обороты

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Виолетта Комаровская
Ослабление карантина, похоже, не пошло на пользу украинцам. За минувшие стуки новых случаев инфицирования снова больше чем полтысячи. При чем, в этот раз новых пациентов с коронавирусом почти вдвое больше, чем тех, кто COVID-19 победил. По данным Минздрава на утро пятницы, 5 июня, коронавирус в Украине подхватили еще 553 пациента.
Следует заметить, что все же этот показатель не рекордный и он немного ниже, чем был накануне. Вчера в Министрестве здравоохранения объявили о 588 новых случаев за сутки. Так что, пусть и незначительный, но определенный спад есть.
Вместе с тем, сразу 15 человек за сутки скончались от коронавируса. Теперь общее число погибших достигло 762 человек.
Победили коронавирус уже 11 342 пациента. 330 из них - за минувшие сутки.
В целом, с начала вспышки 25 964 украинцев подхватили COVID-19. Больше всего больных в Черновицкой и Львовской областях и Киеве. Здесь же нынче один из самых высоких показателей по количеству новых случаев. Например, на Львовщине таких прибавилось еще 73, а в Киеве - 82.
В других регионах ситуация с коронавирусом сейчас выглядит так:
Черновицкая область - 3519 случаев;
г. Киев - 3292 случая;
Львовская область - 1988 случаев;
Ровенская область - 1962 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Тернопольская - 1233 случая;
Харьковская - 1196 случаев;
Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
Хмельницкая - 501 случай;
Запорожская область - 477 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Николаевская область - 307 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Черниговская область - 250 случаев;
Сумская область - 188 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что Украина в пятницу, 5 июня, перешла к очередному снятию карантинных ограничений. А вы уже в курсе, куда теперь можно слетать и где отдохнуть?
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