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Автофиксация нарушений ПДД: Аваков рассказал, сколько поймали нарушителей

После запуска работы камер автофиксации нарушений ПДД водители в Киеве стали превышать скорость почти в два раза реже

сегодня, 11:13
Автор:

Виолетта Комаровская
Автофиксация нарушений ПДД: Аваков рассказал, сколько поймали нарушителей

За первых четыре дня работы системы автофиксации на дорогах Киева водители стали нарушать скоростной режим на 40 процентов реже. Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков в парламенте. 

Министра внутренних дел депутаты позвали в Раду, чтобы он отчитался о результатах расследования резонансных преступлений. В частности, речь идет об изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке и вооруженных разборках перевозчиков в Броварах. Однако свою речь в парламенте Аваков решил начать с достижений правоохранителей. Депутатам он показал, как система автофиксации дисциплинировала водителей на дорогах Киева.

За первых четыре дня работы камеры автофиксации "поймали" 180 тысяч нарушителей. Некоторые из них попались в объектив несколько раз подряд. Все эти водители превысили скорость и вскоре получат сообщение с требованием заплатить штраф.

Но, несмотря на такое количество нарушителей, есть и хорошие новости. Автомобилисты в Киеве, зная о камерах, стали действительно ездить аккуратней. Всего за 4 дня количество случаев превышения скорости упало почти вполовину, говорит Аваков. 

"Систему автофиксации, над которой мы с парламентом работали не один год, запустили в начале этой недели. И вот позитивные результаты: с каждым днем нарушений скоростного режима стает все меньше и меньше", - отчитался министр внутренних дел. 

Каждый раз, когда водитель будет попадать в поле зрения камеры автофиксации и при этом превышать скорость, на почту он будет получать "письмо счастья" с требованием оплатить штраф. Чем больше нарушений, тем больше штрафов. Сейчас в Украине за нарушение скоростного режима водитель обязан заплатить 255 гривен. Это если превысил скорость более, чем на 20 километров в час. Если более чем на 50 километров в час - 510 гривен.

Всего в Киеве заработали несколько десятков камер автоматической фиксации. Что нужно знать о системе водителям, "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lT9dTZS99VU
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