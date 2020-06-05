Перепись населения Украины: зачем она нужна и как правильно ее провести

Председатель Госстата Игорь Вернер уверяет, что в Украине есть "большая политическая воля" удешевить проведение переписи населения без потери качества. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии", реально ли это, а также – когда и каким образом могут провести перепись.

По словам Игоря Вернера, в Госстате создано подразделение, которое занимается подготовкой к проведению переписи по реестрам, кроме того, якобы привлечены и международные эксперты.

"Перепись – ключ для правильного расчета экономки, социальных нужд, проведения реформ"

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин напоминает, что есть базовые методологии переписи, утвержденные в рамках международной организации статистики, действующей при ООН. И согласно им, перепись может быть только очной.

"По мнению экспертов, переписью, дающей достоверные результаты, является только то, что производится в строгом соответствии с этой методологией, – подчеркивает Александр Шубин. – Это крайне важно, чтобы иметь объективные данные о населении. Если одна страна будет проводить перепись "лицом к лицу", другая – по реестрам, третья – с помощью экспресс-анализа, как делали у нас в прошлом году, пытаясь это представить как перепись населения, то о рамках Земного шара не будет важнейших данных. А именно – сколько у нас людей дышит, потребляет продукты питания, загрязняет окружающую среду и так далее... Я достаточно уважаю Вернера – он специалист высокого класса в сфере статистики. И очень надеюсь, что он говорил исключительно о неких технических методах удешевления переписи. То есть – о привлечении волонтеров, о программах, которые улучшают обработку данных. Но не о косвенном определении количества населения".

Ввиду дороговизны переписи, ее у нас не проводили уже два десятка лет, напоминает кандидат экономических наук. А потому в Украине вполне вероятны перекосы по зарплате, здравоохранению и образованию.

"Это всё взаимосвязанные вещи. Нужно понимать, какое количество населения мы обучаем, кого нужно лечить, кто постоянно в Украине, кто где трудится. Это ключевая вещь, которая нужна для грамотного государственного планирования – бюджетного, организационного, – поясняет Александр Шубин. – Значительная часть проблем, с которыми мы сталкиваемся, вытекает из-за отсутствия объективной информации – столько нас, какие мы, чем мы занимаемся. А на глазок – это не для госуправления".

По мнению эксперта, если делать перепись, то – фундаментально, в соответствии с международными нормами и методологиями.

"Думаю, она должна включаться в среднесрочное бюджетное планирование. Так как перепись – вещь дорогостоящая, скорее всего, этим займутся после того, как мы пройдем пик кризиса и выйдем на рост. Перепись являются ключом для правильного расчета экономки, социальных нужд, правильного проведения всех реформ".

"Перепись, безусловно, нужна. И должна происходить только вживую"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко подчеркивает, что электронные методы переписи были серьезно дискредитированы в Украине в прошлом году.

"История с попыткой провести перепись сведения баз (мобильные операторы и т.д.), в результате чего получили просто данные Укрстата, умноженные на коэффициент 0,888, весьма показательна. И имеет мало общего с реальными данными, – подчеркивает эксперт. – Перепись, безусловно, нужна. И должна происходить только вживую. Лично должны приходит интервьюеры – и делать опрос".

Желание государства сэкономить, оптимизировать затраты, Андрей Еременко считает абсолютно понятным. Отмечая при этом, что когда госструктуры берутся что-то оптимизировать, обычно стоимость растет, а вот качество – не всегда.

"Оптимизировать затраты на перепись (по подсчетам Госстата, на нее потребуется 5 млрд грн., включая рекрутирование и обучение около 100 тыс. интервьюеров, закупку планшетов, подготовку необходимых материалов; в бюджете-2020 заложили почти втрое меньше, а после секвестра и вовсе "обнулили" идею – ред.) можно лишь сделав прозрачным процесс всех закупок, программ исследования, всего бюджета переписи, – отмечает социолог. – Проблема в том, что если это сделать, общая цена упадет, но подготовка проекта будет сопровождаться постоянными скандалами. Благо, журналисты у нас научились находить нестыковки. Так что прозрачность для власти – рискована. Ей нужно принимать непростое решение: снизить стоимость, но путем чреды скандалов, либо не снижать, нарвавшись на один скандал в связи с высокой стоимостью переписи".

По словам Андрея Еременко, когда он прикидывал, как мы могли бы провести перепись, то получалась цифра процентов на 30% ниже, чем озвучивали наши госчиновники.

"Но мы можем как частная компания провести определенные – законные - оптимизации, которые государств себе позволить не может, – поясняет эксперт. – В то же время, если общественников и частников допустить к процессу переписи, цена упадет".

Перепись – реальная и прозрачная, безусловно, нужна, считает Андрей Еременко.

"Мы смутно понимаем, что у нас с населением, у нас множество ненужных затрат, которые непонятно из каких нормативов рассчитываются. Объективная статистика нужна всем, включая нас, социологов. Понятно, что переписи не будет в этом году – тут и местные выборы, и кризис. Но в следующем, думаю, должны попытаться".

"Всякого рода "дистанционная перепись" – это фикция"

Перепись в Украине давно уже вопрос не только социологический и экономический, но и политический. В этом уверен политический эксперт Михаил Чаплыга.

"Удешевлять процесс, конечно, можно. Но нельзя изменять самый действенный механизм, а именно – "фейс ту фейс", лицом к лицу. Согласно всем рекомендациями, именно личный заход в домохозяйство и беседа с теми, кто там есть, дают реальный результат, – подчеркивает Михаил Чаплыга. – А всякого рода "дистанционная перепись" – это фикция. Именно ей у нас занимался бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет, когда просто объединил реестры и вывел средний коэффициент. Если устранить механизм личного общения, назвать данный процесс переписью нельзя".

Эксперт также отмечает, что в Украине отсутствует политическая воля – как для проведения переписи вообще, так и для проведения честной переписи.

"Перепись ведь связана с реестром избирателей, – поясняет Михаил Чаплыга. – А это позволяет у нас "гулять" миллионам жителей Украины, которые в реестрах есть, а по факту – отсутствуют. Кроме того, определенные коррупционные схемы на "мертвых душах" проворачивают в Минсоце и не только. А потому сопротивление проведению переписи – огромное. В сложившейся ситуации (кризис на кризисе) вряд ли ее можно провести в ближайшее время. В бюджете нет достаточной суммы даже на местные выборы. А в необозримом будущем перепись возможна лишь, когда будет консенсус политэлит на то, что выборы должны проходить честно".

Напомним, что по предварительной оценке, население Украины, кроме Крыма и ОРДЛО, насчитывает более 37 миллионов.

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