Перепись населения Украины: зачем она нужна и как правильно ее провести

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Таисия Ерохина
Председатель Госстата Игорь Вернер уверяет, что в Украине есть "большая политическая воля" удешевить проведение переписи населения без потери качества. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии", реально ли это, а также – когда и каким образом могут провести перепись.
По словам Игоря Вернера, в Госстате создано подразделение, которое занимается подготовкой к проведению переписи по реестрам, кроме того, якобы привлечены и международные эксперты.
Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин напоминает, что есть базовые методологии переписи, утвержденные в рамках международной организации статистики, действующей при ООН. И согласно им, перепись может быть только очной.
"По мнению экспертов, переписью, дающей достоверные результаты, является только то, что производится в строгом соответствии с этой методологией, – подчеркивает Александр Шубин. – Это крайне важно, чтобы иметь объективные данные о населении. Если одна страна будет проводить перепись "лицом к лицу", другая – по реестрам, третья – с помощью экспресс-анализа, как делали у нас в прошлом году, пытаясь это представить как перепись населения, то о рамках Земного шара не будет важнейших данных. А именно – сколько у нас людей дышит, потребляет продукты питания, загрязняет окружающую среду и так далее... Я достаточно уважаю Вернера – он специалист высокого класса в сфере статистики. И очень надеюсь, что он говорил исключительно о неких технических методах удешевления переписи. То есть – о привлечении волонтеров, о программах, которые улучшают обработку данных. Но не о косвенном определении количества населения".
Ввиду дороговизны переписи, ее у нас не проводили уже два десятка лет, напоминает кандидат экономических наук. А потому в Украине вполне вероятны перекосы по зарплате, здравоохранению и образованию.
"Это всё взаимосвязанные вещи. Нужно понимать, какое количество населения мы обучаем, кого нужно лечить, кто постоянно в Украине, кто где трудится. Это ключевая вещь, которая нужна для грамотного государственного планирования – бюджетного, организационного, – поясняет Александр Шубин. – Значительная часть проблем, с которыми мы сталкиваемся, вытекает из-за отсутствия объективной информации – столько нас, какие мы, чем мы занимаемся. А на глазок – это не для госуправления".
По мнению эксперта, если делать перепись, то – фундаментально, в соответствии с международными нормами и методологиями.
"Думаю, она должна включаться в среднесрочное бюджетное планирование. Так как перепись – вещь дорогостоящая, скорее всего, этим займутся после того, как мы пройдем пик кризиса и выйдем на рост. Перепись являются ключом для правильного расчета экономки, социальных нужд, правильного проведения всех реформ".
Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко подчеркивает, что электронные методы переписи были серьезно дискредитированы в Украине в прошлом году.
"История с попыткой провести перепись сведения баз (мобильные операторы и т.д.), в результате чего получили просто данные Укрстата, умноженные на коэффициент 0,888, весьма показательна. И имеет мало общего с реальными данными, – подчеркивает эксперт. – Перепись, безусловно, нужна. И должна происходить только вживую. Лично должны приходит интервьюеры – и делать опрос".
Желание государства сэкономить, оптимизировать затраты, Андрей Еременко считает абсолютно понятным. Отмечая при этом, что когда госструктуры берутся что-то оптимизировать, обычно стоимость растет, а вот качество – не всегда.
"Оптимизировать затраты на перепись (по подсчетам Госстата, на нее потребуется 5 млрд грн., включая рекрутирование и обучение около 100 тыс. интервьюеров, закупку планшетов, подготовку необходимых материалов; в бюджете-2020 заложили почти втрое меньше, а после секвестра и вовсе "обнулили" идею – ред.) можно лишь сделав прозрачным процесс всех закупок, программ исследования, всего бюджета переписи, – отмечает социолог. – Проблема в том, что если это сделать, общая цена упадет, но подготовка проекта будет сопровождаться постоянными скандалами. Благо, журналисты у нас научились находить нестыковки. Так что прозрачность для власти – рискована. Ей нужно принимать непростое решение: снизить стоимость, но путем чреды скандалов, либо не снижать, нарвавшись на один скандал в связи с высокой стоимостью переписи".
По словам Андрея Еременко, когда он прикидывал, как мы могли бы провести перепись, то получалась цифра процентов на 30% ниже, чем озвучивали наши госчиновники.
"Но мы можем как частная компания провести определенные – законные - оптимизации, которые государств себе позволить не может, – поясняет эксперт. – В то же время, если общественников и частников допустить к процессу переписи, цена упадет".
Перепись – реальная и прозрачная, безусловно, нужна, считает Андрей Еременко.
"Мы смутно понимаем, что у нас с населением, у нас множество ненужных затрат, которые непонятно из каких нормативов рассчитываются. Объективная статистика нужна всем, включая нас, социологов. Понятно, что переписи не будет в этом году – тут и местные выборы, и кризис. Но в следующем, думаю, должны попытаться".
Перепись в Украине давно уже вопрос не только социологический и экономический, но и политический. В этом уверен политический эксперт Михаил Чаплыга.
"Удешевлять процесс, конечно, можно. Но нельзя изменять самый действенный механизм, а именно – "фейс ту фейс", лицом к лицу. Согласно всем рекомендациями, именно личный заход в домохозяйство и беседа с теми, кто там есть, дают реальный результат, – подчеркивает Михаил Чаплыга. – А всякого рода "дистанционная перепись" – это фикция. Именно ей у нас занимался бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет, когда просто объединил реестры и вывел средний коэффициент. Если устранить механизм личного общения, назвать данный процесс переписью нельзя".
Эксперт также отмечает, что в Украине отсутствует политическая воля – как для проведения переписи вообще, так и для проведения честной переписи.
"Перепись ведь связана с реестром избирателей, – поясняет Михаил Чаплыга. – А это позволяет у нас "гулять" миллионам жителей Украины, которые в реестрах есть, а по факту – отсутствуют. Кроме того, определенные коррупционные схемы на "мертвых душах" проворачивают в Минсоце и не только. А потому сопротивление проведению переписи – огромное. В сложившейся ситуации (кризис на кризисе) вряд ли ее можно провести в ближайшее время. В бюджете нет достаточной суммы даже на местные выборы. А в необозримом будущем перепись возможна лишь, когда будет консенсус политэлит на то, что выборы должны проходить честно".
Напомним, что по предварительной оценке, население Украины, кроме Крыма и ОРДЛО, насчитывает более 37 миллионов.
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