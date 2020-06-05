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Перестрелка в Броварах: охранные фирмы, засветившиеся в конфликте, остались без лицензий

В МВД сообщили, каким охранным фирмам, работники которых принимали участие в перестрелке в Броварах, аннулировали лицензии

сегодня, 15:50
Автор:

Таисия Ерохина
Перестрелка в Броварах: охранные фирмы, засветившиеся в конфликте, остались без лицензий

Четыре охранные фирмы, сотрудники которых участвовали в перестрелке в Броварах, лишились лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров, следователи разоблачили работников четырех столичных охранных фирм, которые были участниками вооруженного конфликта в Броварах. Поэтому правоохранители обратились к МВД с просьбой проверить деятельность предприятий.

"Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулировано лицензии на осуществление охранной деятельности: ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - сообщил Гончаров.

Кроме того, как выяснило следствие, люди, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где происходили правонарушения.

Напомним, по состоянию на 30 мая полиция и прокуратура определила более 60-ти участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Впоследствии в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.

Ранее "Комментарии" писали, что конфликт между перевозчиками в Броварах начался еще несколько дней назад. Об этом говорится в социальных сетях.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/31472_MVS_anulyuvalo_licenzii_chotirom_ohoronnim_firmam_pracivniki_yakih_brali_uchast_u_perestrilci_v_Brovarah.htm
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