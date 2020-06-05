Перестрелка в Броварах: охранные фирмы, засветившиеся в конфликте, остались без лицензий

Язык
BTC/USD
9706.47
ETH/USD
243.15
LTC/USD
47.32
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Четыре охранные фирмы, сотрудники которых участвовали в перестрелке в Броварах, лишились лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как рассказал заместитель министра внутренних дел Украины
Сергей Гончаров, следователи разоблачили работников четырех столичных охранных фирм,
которые были участниками вооруженного конфликта в Броварах. Поэтому правоохранители
обратились к МВД с просьбой проверить деятельность предприятий.
"Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулировано лицензии на осуществление охранной деятельности: ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - сообщил Гончаров.
Кроме того, как выяснило следствие, люди, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где происходили правонарушения.
Напомним, по состоянию на 30 мая полиция и прокуратура определила более 60-ти участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Впоследствии в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.
Ранее "Комментарии" писали, что конфликт между перевозчиками в Броварах начался еще несколько дней назад. Об этом говорится в социальных сетях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости