Украинцы скоро смогут отправиться в Грецию: известна дата

Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля, если эпидемиологическая ситуация будет стабильной. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

Именно о такой дате договорились в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Греческой Республики Никос Дендиас. Так, планируется восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Кроме того, министры обсудили противодействие распространению коронавируса COVID-19 и преодоление последствий пандемии. А также греческий представитель пригласил Кулебу с рабочим визитом в Грецию, как только позволит ситуация. Наш представитель – согласился.

Напомним, в Кабмине назвали даты запуска внутреннего и внешнего авиасообщения. На заседании правительства обсудили смягчение карантина в Украине, в частности запуск внутренних перелетов.

Как ранее сообщали "Комментарии", Швеция решила открыть въезд сезонным работникам: названа дата. Так, в Швеции пересмотрели запрет въезда для работников, прибывающих на сезонные работы.

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