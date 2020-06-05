Украинцы скоро смогут отправиться в Грецию: известна дата

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Таисия Ерохина
Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля, если эпидемиологическая ситуация будет стабильной. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.
Именно о такой дате договорились в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Греческой Республики Никос Дендиас. Так, планируется восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.
Кроме того, министры обсудили противодействие распространению коронавируса COVID-19 и преодоление последствий пандемии. А также греческий представитель пригласил Кулебу с рабочим визитом в Грецию, как только позволит ситуация. Наш представитель – согласился.
Напомним, в Кабмине назвали даты запуска внутреннего и внешнего авиасообщения. На заседании правительства обсудили смягчение карантина в Украине, в частности запуск внутренних перелетов.
Как ранее сообщали "Комментарии", Швеция решила открыть въезд сезонным работникам: названа дата. Так, в Швеции пересмотрели запрет въезда для работников, прибывающих на сезонные работы.
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