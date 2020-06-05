Законность карантина в Украине: насколько решения Кабмина и ВР соответствовали Конституции

Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии" вердикт Конституционного Суда Украины (КСУ) касательно законности действий правительства во время введения карантинных мер, а также последствия этого вердикта.



Законность карантина в Украине: что могут признать незаконным

В Конституционный Суд Украины 4 июня поступило представление Верховного Суда Украины (ВСУ) относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабмином и Верховной Радой. Среди претензий ВСУ:

– предусмотренные Кабмином противоэпидемические мероприятия, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения, право свободно оставлять территорию Украины, право на мирные собрания (последние два могут быть ограничены только законом, а не актами правительства);

– одни субъекты хозяйствования получили возможность работать, а другие – нет, тогда как, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы;

– ограничения определенных конституционных прав, введенные правительством, возможны только в условиях чрезвычайного или военного положения;

– во время изменений в бюджет в части ограничения зарплат (до размера 10 минимальных на время действия карантина) работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также нардепов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, по мнению представителей ВСУ, было осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права.

Законность карантина в Украине: непропорциональные и непоследовательные меры Кабмина

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин поддерживает претензии судей ВСУ.

"Меры Кабмина были непропорциональны и непоследовательны, – отмечает эксперт. – Они явно не соответствовали Конституции и законам Украины. Решение КСУ должно окончательно развеять мнение о правильности решения вопросов исключительно актами правительства в экстренных ситуациях. Все правовые вопросы в стране должны решаться на основании законов – в соблюдении конституционных норм".

Игорь Печенкин подчеркивает, что поднятая представителями Верховно Суда тема актуальна в социальном и правовом плане.

"Субъектом ставится назревший вопрос решения правового коллапаса, – отмечает адвокат. – Поэтому представление справедливо и имеет все шансы быть рассмотрено КСУ положительно".

Законность карантина в Украине: политизированность решения

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк убежден, что результаты рассмотрения данного дела продемонстрируют, насколько при новой власти КСУ является не политизированным и автономным.

"Для власти, если дело будет не в пользу правительства, это станет имиджевым и институциональным поражением, – подчеркивает эксперт. – Можно сколько угодно говорить всем, что у тебя есть дикое желание спасти страну, хоть и нет политического опыта. Тем не менее, свой функционал нужно осуществлять в рамках закона. Для меня очевидно, что ни свита, ни аффилированные чиновники, ни сам Зеленский этого не понимают".

Достаточно вспомнить, отмечает Дмитрий Гаврилюк, как на недавней пресс-конференции президент хотел "дожимать банковскую систему" и возмущался, что "у нас очень много автономных мэров".

"Если говорить о сути претензии ВСУ, то она имеет место – и будет играть скорее как "желтая карточка" украинской власти, которую хоть суд (если не люди на площадях) заставит работать в рамках закона. А не лишь тогда, когда власти удобно "играть в чистую"… Карантинные запреты власти, безусловно, имели немало противоречий – и в свете возможного эпидемиологического обострения необходимо сделать верные выводы, – считает кандидат политических наук. – Если же власть проигнорирует этот урок, то будет следующее представление в КСУ. Которое, как и нынешнее, скорее всего, будет не в пользу украинской власти. Впрочем, вряд ли она будет менять свои "показания". Скорее станет бить себя в грудь, уверяя, что она как супермен – до последнего защищала украинцев от короновируса".

Ранее "Комментарии" писали, что Украина подошла к новому этапу выхода из карантина. Уже сегодня, 5 июня, Кабмин снимает ряд ограничений. Они касаются работы ресторанов и кафе, перелетов, а также самоизоляции пенсионеров. О новых правилах и ослаблении старых ограничений ранее рассказал на своей странице в Telegram премьер Денис Шмыгаль

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