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Прогноз погоды на выходные: в каких регионах страны будет теплее всего

Синоптики рассказали, в каких областях Украины 6, 7 и 8 июня возможны дожди

сегодня, 08:32
Автор:

Татьяна Веремеева
Прогноз погоды на выходные: в каких регионах страны будет теплее всего

В ближайшие три дня – 6,7 и 8 июня – в западных областях Украины временами дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют 12-17 градусов тепла, днем 20-26 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На остальной территории страны в выходные ожидается сухая погода, лишь днем 6 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем прогреется до 24-29 градусов тепла, 7-8 июня в восточных, южных и центральных областях местами столбики термометров поднимутся до 30-32 градусов тепла, ночью – 11-16 градусов.

В столице Украины в ближайшие выходные осадки не ожидаются, только 6 июня во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем прогреется до 26-28 градусов тепла, ночью – 14-16 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что в Венеции залило исторический центр города, вода превышает уровень одного метра. Так, в историческом центре города вода достигает 116 см. Сообщается, что в июне вода добиралась выше такого уровня лишь дважды за последние 20 лет: в 2002 и 2016 годах было около 120 см. 


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