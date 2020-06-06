Прогноз погоды на выходные: в каких регионах страны будет теплее всего

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Татьяна Веремеева
В ближайшие три дня – 6,7 и 8 июня – в западных областях Украины временами
дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с. Ночью синоптики
прогнозируют 12-17 градусов тепла, днем 20-26 градусов. Об этом свидетельствуют
данные Укргидрометцентра.
На остальной территории страны в выходные ожидается сухая погода, лишь днем
6 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура
воздуха днем прогреется до 24-29 градусов тепла, 7-8 июня в восточных, южных и
центральных областях местами столбики термометров поднимутся до 30-32 градусов
тепла, ночью – 11-16 градусов.
В столице Украины в ближайшие выходные осадки не ожидаются, только 6 июня
во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура
воздуха днем прогреется до 26-28 градусов тепла, ночью – 14-16 градусов.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Венеции залило исторический центр города, вода превышает уровень одного
метра. Так, в историческом центре города вода достигает 116 см. Сообщается, что
в июне вода добиралась выше такого уровня лишь дважды за последние 20 лет: в
2002 и 2016 годах было около 120 см.
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