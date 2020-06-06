Укрзализныця прекратила продавать билеты на поезда в Славянск: названа причина

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" с 6 июня временно прекращает продажу билетов в Славянск и
отменяет остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
Такое решение "Укрзализныця" приняла на основании рекомендации региональной
комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных
ситуаций Донецкой областной государственной администрации.
До этого на станции Славянск останавливались такие поезда дальнего
сообщения:
- №1/2 Ивано – Франковск-Константиновка;
- № 712/711 Киев-Константиновка;
- №126/125 Киев – Константиновка.
Пассажирам предложат проезд к станции Краматорск или возврат полной
стоимости билетов.
Кроме того, пригородные поезда №6018 Фенольная – Лиман, №6225 Святогорск – Краматорск, №6002 Славянск – Святогорск, № 6208 Славянск – Курдюмовка, №6231 Святогорск – Фенольная, №6244 Фенольная – Близнюки, №6251 Близнюки – Фенольная, №6072 Фенольная – Славянск, №6004 Константиновка – Лиман, №6249 Лиман – Фенольная, №6219 Лиман – Близнюки не будут делать остановки на станциях Славянск, им. Кожушко и Слав. курорт.
Ранее "Комментарии" писали, что в ближайшие выходные в Украине будут курсировать дополнительные поезда. "Укрзализныця" сообщила о запуске 5 дополнительных региональных поездов в период с 5 по 9 июня, которые будут курсировать накануне и после Дня Святой Троицы.
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