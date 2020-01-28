"Ненужная жена": СМИ выяснили, как живет Людмила Янукович после бегства мужа

Бывшая супруга экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Об этом сообщает "Радио Свобода" в своем расследовании об имуществе Януковичей после скоропостижного побега главы семейства в Ростов в 2014 году.

Так, согласно данным журналистов, Людмила Янукович была вынуждена покинуть Киев и уехать в Ялту, где расположен семейный особняк. Там она и встретила аннексию Российской Федерацией и продолжила вести довольно не публичный и даже затворнический образ жизни.

При этом через систему посредников бывшая жена президента-беглеца предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе под названием "Меркурий". По данным СМИ гастроном "Меркурий" прославился тем, что ловко сумел избежать необходимости соблюдать санкционное законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Севастопольские надзорные органы стараются не замечать того факта, что "Меркурий" явно нарушает введенное постановлением правительства РФ эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза. В прошлом в супермаркет несколько раз заходили надзорные органы и изымали запрещенные товары, однако уже через короткое время элитные товары с запада снова поступали на прилавок.

При этом, как отметили журналисты, местные жители довольно равнодушно относятся к тому, что компания Людмилы Янукович широко пользуется привилегиями, о которых другим ретейлерам остается только мечтать.

Отметим, что чета Януковичей начала жить раздельно еще до событий Евромайдана, а уже после него бывший глава государства признался, что сбежал в Ростов вместе со своей любовницей, а жена Людмила вынуждена была остаться в Украине, несмотря на возможное преследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент Виктор Янукович, проживающий в Подмосковье, еще осенью выражал желание через своих адвокатов вернуться в Украину.















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