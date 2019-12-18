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"Дело Шеремета": адвокат требует у МВД опровержения обвинений против семьи Грищенко

Следствие определило новые обстоятельства в загадочном деле

сегодня, 14:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Адвокат супругов Инны и Владислава Грищенко, которых считают причастными в деле об убийстве Павла Шеремета, Виталий Ковальчук готовит судебный иск с требованием к МВД опровергнуть привлечение к ликвидации журналиста семью ветеранов АТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав нормативные акты, открывающие новые обстоятельства расследования.

Отмечается, что правоохранители задержали предполагаемого организатора покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, в исполнении которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко. В материалах дела предполагаемого организатора называют "гражданином Ш.", однако к делу Шеремета он не причастен.

Ковальчук добавил, что готовит иск в суд с целью опровержения информации, распространенной правоохранительными органами и Министерством внутренних дел, о якобы причастности супругов Грищенко к убийству журналиста Шеремета в июле 2016 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники МВС задержали группу подозреваемых в деле о покушении и убийстве известного журналиста Павла Шеремета, которая состоит из ветеранов АТО и волонтеров. Личности задержанных стали поводом для настоящего переполоха и резонанса в общественной плоскости, мнения разделились: одни доверяют следствию под руководством главы МВД Арсена Авакова, другие убеждены, что данное обвинение несет под собой цель дискредитировать неугодных. 


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