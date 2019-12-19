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Вернут ли акции Коломойскому: в Киеве началось заседание по делу "ПриватБанка"

Ранее служители Фемиды вынесли вердикт - отменить национализацию банка, принадлежавшего олигарху

сегодня, 10:20
Автор:

• Елена Волкова

В Киеве в Шестом апелляционном админсуде только что начали рассматривать апелляционную жалобу Украины касательно решения Окружного административного суда по делу "ПриватБанка". Напомним, в апреле этого года служители Фемиды вынесли вердикт: отменить национализацию кредитно-финансового учреждения, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Кроме того, в октябре в столичном Хозяйственном суде приостановили рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате акций "ПриватБанка", пока не будет принято решение по апелляции о законности национализации этого банка. Именно его примут по итогам заседаний в Шестом апелляционном админсуде.

Как сообщает корреспондент портала "Комментарии", который находится в стенах суда, журналистов в зал  не пригласили: заседание объявили закрытым. Согласно реестру судебных дел, в составе коллегии – судьи Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, а также Виталий Файдюк.

Тем временем под стенами апелляционного админсуда проходит митинг. Около сотни активистов с плакатами требуют не возвращать "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.