Вернут ли акции Коломойскому: в Киеве началось заседание по делу "ПриватБанка"

В Киеве в Шестом апелляционном админсуде только что начали рассматривать апелляционную жалобу Украины касательно решения Окружного административного суда по делу "ПриватБанка". Напомним, в апреле этого года служители Фемиды вынесли вердикт: отменить национализацию кредитно-финансового учреждения, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Кроме того, в октябре в столичном Хозяйственном суде приостановили рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате акций "ПриватБанка", пока не будет принято решение по апелляции о законности национализации этого банка. Именно его примут по итогам заседаний в Шестом апелляционном админсуде.

Как сообщает корреспондент портала "Комментарии", который находится в стенах суда, журналистов в зал не пригласили: заседание объявили закрытым. Согласно реестру судебных дел, в составе коллегии – судьи Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, а также Виталий Файдюк.

Тем временем под стенами апелляционного админсуда проходит митинг. Около сотни активистов с плакатами требуют не возвращать "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

