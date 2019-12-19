Из-за "некомпетентности" в отношении Богдана открыли еще одно производство в суде

В Окружном административном суде столицы открыли производство в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Согласно информации на сайте ОАСК, исковое заявление подал бывший руководитель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк.

Так, согласно заявлению, Ноняк будет добиваться, чтобы служители Фемиды признали действия Богдана, который его уволил и привлек к дисциплинарной ответственности, противоправными. Экс-чиновник просит установить, что Богдан не компетентен в этих вопросах, поэтому не имел права лишать его должности.

Исковое заявление по правилам упрощенной процедуры без уведомления сторон в ОАСК приняли.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Виталий Кличко считает самоуправством обращение Андрея Богдана в Кабинет министров с письмом о его увольнении с должности главы КГГА. В результате, в полиции начали расследование уголовного производства по заявлению мэра Киева против руководителя Офиса президента.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению адвоката Игоря Голованя в интересах Петра Порошенко о совершении директором ГБР Романом Трубой, руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом и заместителем руководителя Офиса президента Андреем Смирновым уголовных правонарушений.