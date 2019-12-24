Сиротам и детям с инвалидностью увеличили соцпомощь

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Украинское правительство увеличило соцпомощь для сирот и детей с инвалидностью. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
В 2020 году году размер выплат для детей-сирот и детей, чьих родителей лишили родительского права, вырастет более чем на 1 тыс. грн в месяц (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов).
Кроме того, для детей с инвалидностью, которых воспитывают в детских
домах семейного типа и приемных семьях, размер социальной помощи увеличат более
чем на 3 тыс. грн в месяц: с 2 до 3,5 прожиточных минимумов.
"Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей", - говорится в сообщении.
По словам политика, эта социальная помощь с 2020 года составит один прожиточный минимум.
Как сообщало
издание "Комментарии", в Украине планируют увеличить размер государственной помощи при рождении ребенка.
Проект Закона "О государственной
помощи семьям с детьми" внесли на рассмотрение Верховной Рады 21 июня 2019
года. Согласно документу, в Украине повысится не только размер выплат, но и
изменится их график, чтобы семья получала на руки более значительную сумму.
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