Сиротам и детям с инвалидностью увеличили соцпомощь

Украинское правительство увеличило соцпомощь для сирот и детей с инвалидностью. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В 2020 году году размер выплат для детей-сирот и детей, чьих родителей лишили родительского права, вырастет более чем на 1 тыс. грн в месяц (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов).

Кроме того, для детей с инвалидностью, которых воспитывают в детских домах семейного типа и приемных семьях, размер социальной помощи увеличат более чем на 3 тыс. грн в месяц: с 2 до 3,5 прожиточных минимумов.

"Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей", - говорится в сообщении.

По словам политика, эта социальная помощь с 2020 года составит один прожиточный минимум.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине планируют увеличить размер государственной помощи при рождении ребенка.

Проект Закона "О государственной помощи семьям с детьми" внесли на рассмотрение Верховной Рады 21 июня 2019 года. Согласно документу, в Украине повысится не только размер выплат, но и изменится их график, чтобы семья получала на руки более значительную сумму.