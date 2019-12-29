Сенцов усомнился в целесообразности обмена пленными с ОРДЛО

Бывший политзаключенный Кремля и крымский режиссер и активист Олег Сенцов внимательно следит за проведением операции по обмену пленными между Украиной и ОРДЛО и обеспокоен ее последствиями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, активист посетовал о том, что в Украину возвращаются далеко не все заключенные из плена террористов, а взамен Киев отдает настоящих преступников и убийц.

"Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновны. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев", - указано в сообщении Сенцова.

Таким образом, едва ли не самый известный бывший украинский политзаключенный заключил, что Киев теряет способность влияния на Россию, а значит, будет продолжать идти на уступки, сдавая государственные интересы в пользу агрессивной политики Кремля.

"И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" (очень циничный и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного - справедливости", - пишет Сенцов.

Олег Сенцов также подчеркивает, что украинских героев нужно возвращать, но только не ценой попрания ценностей, за которые эти герои стояли. А именно пренебрежение идеалами Майдана и выглядит в глазах автора сегодняшний обмен.

"Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не была закончена хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом", - заключил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что давая интервью украинским журналистам через небольшой промежуток времени после своего освобождения из российской тюрьмы, Олег Сенцов заявил о готовности пойти на крайние меры для того, чтобы освободить и остальных украинских пленников.