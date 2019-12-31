Обнародован график работы"Новой Почты" на новогодние праздники

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“Новая
почта” на своей странице в Facebookобнародовала
график работы своих отделений на праздничные дни.
Сегодня работа отделений "Новой Почты" пройдет по графику субботы и много отделений будут работать до 18:00, при этом, этом некоторые отделения, расположенные в основном в крупных городах, будут работать до 19:00.
Завтра
– выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.
2-5 января все отделения "Новой Почты" будут
работать по обычному графику.
6 января отделения будут работать по графику как и 31 декабря.
7 января – выходной. Отделения и курьерская доставка
работать не будут.
Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой Почты".
Как сообщало издание "Комментарии", 31 декабря у банков выходной. Нерабочим днем для банков станет и 1 января 2020 года.
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