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Обнародован график работы"Новой Почты" на новогодние праздники

Стало известно, как будут работать отделения "Новой почты"

сегодня, 08:16
Автор:

• Наталья Шевченко

“Новая почта” на своей странице в Facebookобнародовала график работы своих отделений на праздничные дни.

Сегодня работа отделений "Новой Почты" пройдет по графику субботы и много отделений  будут работать до 18:00, при этом, этом некоторые отделения, расположенные в основном в крупных городах, будут работать до 19:00.

Завтра – выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.

2-5 января все отделения "Новой Почты" будут работать по обычному графику.

6 января отделения будут работать по графику как и 31 декабря.

7 января – выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой Почты".

Как сообщало издание "Комментарии", 31 декабря у банков выходной. Нерабочим днем для банков станет и 1 января 2020 года.

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Источник: https://comments.ua/
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