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В Украине заработал сервис "е-Малятко"

Стало известно, что это

сегодня, 15:58
Автор:

• Наталья Шевченко

 Сегодня заработал сервис “е-Малятко”, кроме того с 1 апреля заработает второй этап медицинской реформы, которая охватит не только "первичку", но также специализированную помощь, реабилитацию, паллиативную помощь и программу Доступные лекарства (на которую заложили 3,3 млрд грн ). "Деньги, наконец, "пойдут за пациентом". Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает "ЭП,"

в рамках проекта "е-Малятко" по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг: государственная регистрация рождения ребенка; регистрация места проживания родившегося ребенка; назначение пособия при рождении ребенка; регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; назначение помощи многодетным семьям.

Как сообщало издание "Комментарии",  в Украине дети начали играть в опасную игру: пропади на сутки. Эта экстремальная игра уже давно известна в России и не исключено, что ее истоки могли просочиться в нашу страну через социальные сети.

Суть игры заключается в том, чтобы уйти из дома на сутки и никому ничего не говорить и не предупреждать.

Такое развлечение достаточно опасно, ведь подростки часто создают группы в соцсетях, вирусным способом распространяя различные испытания и, временами, усложняя их, чтобы похвастаться друг перед другом.



 

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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/12/31/655460/
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