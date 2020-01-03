В Украине планируют разрешить делить декрет по уходу за ребенком между членами семьи

Кабмин разрабатывает законопроект который поможет разделить декретный отпуск по уходу за ребенком между всеми членами семьи. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, пишет "Интерфакс-Украина".

Теперь за ребенком смогут ухаживать по очереди мама, папа, бабушки и дедушки при этом они могут брать отпуск на работе.

По словам чиновницы, такой закон вводят для того, чтобы женщина, которая родила ребенка смогла сохранить свои профессиональные навыки и не уходила из работы на 3 года.

Парламентарий считает, что трансфертный отпуск поможет и другим членам семьи, которые смогут побыть ребенком в первые года его жизни.

Сейчас в Украине предусмотрено то, что женщина после декрета может остаться дома воспитывать ребенка, пока ему не исполнится 3 года, а если есть медицинское заключение то до шести лет.

Как сообщало издание "Комментарии", в Чехии вступил мужчинам разрешили брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

У тех мужчин, у которых есть медицинская страховка, могут получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.