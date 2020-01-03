В Украине планируют разрешить делить декрет по уходу за ребенком между членами семьи

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Кабмин разрабатывает законопроект который поможет разделить
декретный отпуск по уходу за ребенком между всеми членами семьи. Об этом рассказала
глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина
Третьякова, пишет "Интерфакс-Украина".
Теперь за ребенком
смогут ухаживать по очереди мама, папа, бабушки и дедушки при этом они могут
брать отпуск на работе.
По словам чиновницы, такой закон вводят для того, чтобы
женщина, которая родила ребенка смогла сохранить свои профессиональные навыки и
не уходила из работы на 3 года.
Парламентарий считает, что трансфертный отпуск поможет и
другим членам семьи, которые смогут побыть ребенком в первые года его жизни.
Сейчас в Украине предусмотрено то, что женщина после декрета может остаться дома воспитывать ребенка, пока ему не исполнится 3 года, а если есть медицинское заключение то до шести лет.
Как
сообщало издание "Комментарии", в Чехии
вступил мужчинам разрешили брать отпуск по уходу за ребенком после его
рождения.
У тех мужчин, у которых есть медицинская страховка, могут получать 70% своей зарплаты в
течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого
года.
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