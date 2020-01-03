В Украине будет 11 дополнительных выходных дней

В 2020 году в стране будет 11 дополнительных выходных дней.

Если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье, то выходной будет в понедельник. Также сообщается, что некоторые рабочие дни перенесут на выходные.

Список lfn, когда в стране могут быть выходные дни:

● 6-7 января - Рождество Христово;

● 8 марта - Международный женский день, в этом году припадает на воскресенье, поэтому выходной будет 9 марта;

● 19 апреля - Пасха. Всегда отмечается в воскресенье, поэтому 20 апреля будет выходным;

● 1 мая - Международный день труда;

● 9 мая - День Победы, в 2020 году приходится на субботу, поэтому в понедельник, 11 мая, должен быть выходной;

● 7 июня - Троица отмечается в воскресенье, поэтому 8 июня будет выходным днем;

● 28 июня - День Конституции. Припадает на воскресенье, поэтому 29 июня будет выходным;

● 24 августа - День Независимости;

● 14 октября - День защитника Украины;

● 25 декабря - Католическое рождество.

Как сообщало издание "Комментарии", исследование, проведенное Эдинбургским университетом, показало, что опасаться операций в выходные дни не стоит. День недели совершенно никак не влияет на работу специалиста, а значит, ничто не должно препятствовать вам, провести выходные с пользой для здоровья.