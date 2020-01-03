В Украине будет 11 дополнительных выходных дней

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В 2020 году в стране будет 11 дополнительных выходных дней.
Если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье, то выходной будет в понедельник. Также сообщается, что некоторые рабочие дни перенесут на выходные.
Список lfn, когда в стране могут быть выходные дни:
● 6-7 января - Рождество Христово;
● 8 марта - Международный женский день, в этом году
припадает на воскресенье, поэтому выходной будет 9 марта;
● 19 апреля - Пасха. Всегда отмечается в воскресенье,
поэтому 20 апреля будет выходным;
● 1 мая - Международный день труда;
● 9 мая - День Победы, в 2020 году приходится на субботу,
поэтому в понедельник, 11 мая, должен быть выходной;
● 7 июня - Троица отмечается в воскресенье, поэтому 8 июня
будет выходным днем;
● 28 июня - День Конституции. Припадает на воскресенье,
поэтому 29 июня будет выходным;
● 24 августа - День Независимости;
● 14 октября - День защитника Украины;
● 25 декабря - Католическое рождество.
Как сообщало издание "Комментарии", исследование,
проведенное Эдинбургским университетом, показало, что опасаться операций в выходные дни не стоит. День недели совершенно никак не влияет на работу
специалиста, а значит, ничто не должно препятствовать вам, провести выходные с
пользой для здоровья.
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