В Украине повысят пенсионный возраст

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Какими бы не были щадящими реформы в пенсионной системе,
пенсионный возраст все же придется повысить. Об этом рассказала глава
парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, пишет "Интерфакс-Украина".
По ее словам, в данный момент такой вопрос не есть
первоочередным, но уже идет обсуждение того, как сделать этот переход
максимально плавным. К примеру, постепенно повышать пенсионный возраст на 1
месяц в год.
Также глава комитета рассказала о том, что в марте этого года будет проведена индексация пенсий и будет запущена вторая пенсия, и после этого можно будет посмотреть, что из этого вышло.
Как сообщало издание "Комментарии", с 2011 года
пенсионный возраст начали повышать ежегодно на шесть месяцев. В
2019 году женщины могли уйти на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году
пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.
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