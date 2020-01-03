В Украине повысят пенсионный возраст

Какими бы не были щадящими реформы в пенсионной системе, пенсионный возраст все же придется повысить. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в данный момент такой вопрос не есть первоочередным, но уже идет обсуждение того, как сделать этот переход максимально плавным. К примеру, постепенно повышать пенсионный возраст на 1 месяц в год.

Также глава комитета рассказала о том, что в марте этого года будет проведена индексация пенсий и будет запущена вторая пенсия, и после этого можно будет посмотреть, что из этого вышло.

Как сообщало издание "Комментарии", с 2011 года пенсионный возраст начали повышать ежегодно на шесть месяцев. В 2019 году женщины могли уйти на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.