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В Украине повысят пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно

сегодня, 09:57
Автор:

• Наталья Шевченко

Какими бы не были щадящими реформы в пенсионной системе, пенсионный возраст все же придется повысить. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в данный момент такой вопрос не есть первоочередным, но уже идет обсуждение того, как сделать этот переход максимально плавным. К примеру, постепенно повышать пенсионный возраст на 1 месяц в год.

Также глава комитета рассказала о том, что в марте этого года будет проведена индексация пенсий и будет запущена вторая пенсия, и после этого можно будет посмотреть, что из этого вышло.

Как сообщало издание "Комментарии", с 2011 года пенсионный возраст начали повышать ежегодно на шесть месяцев. В 2019 году женщины  могли уйти на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/633697.html
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