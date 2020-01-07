Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов

В международном Индексе паспортов украинское гражданство оказалось на 43 месте, потеряв две позиции в сравнении с предыдущим рейтингом, сообщает пресс-служба компании Henley & Partners, которая подготовила рейтинг.



Так, в течение последнего года перестал действовать упрощенный визовый режим между Украиной и африканскими странами Бенин и Джибути.



Украина разделила 43 место с Никарагуа, гражданам которых можно посетить без виз 128 стран.





Всего в рейтинг были включены 107 государств. На первом месте оказалась Япония. Обладатели японского гражданства могут свободно посещать 191 страну мира. На втором месте Сингапур с показателем 190 стран с безвизовым режимом. Третье место разделили Германия и Южная Корея (189). Затем идут Италия, Финляндия (по 188), Испания, Люксембург, Дания (по 187), Швеция и Франция (по 186), Австрия, Португалия, Швейцария, Нидерланды, Ирландия (по 185), Великобритания, Греция, США, Норвегия, Бельгия, (по 184), Чехия, Канада, Австралия (по 183).





Молдова оказалась на 49-м месте (120), Россия — на 51-м (118), Грузия — на 53-м (116).



Рейтинг замкнули Судан, Северная Корея (по 39), Палестина и Непал (по 38), Ливия (37), Йемен (33), Сомали и Пакистан (32), Сирия (29), Афганистан (26).





Как сообщал сайт "Комментарии", система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.