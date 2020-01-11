Работающих неофициально будут лишать субсидий

Новый трудовой кодекс позволит лишать субсидии украинцев, которые работают неофициально. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, это произойдет если же суд докажет, что человек работал неофициально и при этом получал субсидию.

“Сегодня многие работают без оформления трудовых отношений и не показывают свой настоящий доход, чтобы дополнительно получить субсидию", - написал он.

Политик убежден, что получать субсидию должны те, кто нуждается в этом и материально не защищен.

Раннее мы писали о том, что минсоцполитики призывает всех получателей жилищных субсидий вовремя сообщать об изменениях, которые могут повлиять на ее размер.









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