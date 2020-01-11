Работающих неофициально будут лишать субсидий

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Новый трудовой кодекс позволит лишать субсидии украинцев,
которые работают неофициально. Об этом на своей странице в Facebook заявил
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей
Милованов.
По его словам, это произойдет если же суд докажет, что
человек работал неофициально и при этом получал субсидию.
“Сегодня
многие работают без оформления трудовых отношений и не показывают свой
настоящий доход, чтобы дополнительно получить субсидию", - написал он.
Политик убежден, что получать субсидию должны те, кто нуждается в этом и материально не защищен.
Раннее мы писали о том, что минсоцполитики призывает всех
получателей жилищных субсидий вовремя сообщать об изменениях, которые могут
повлиять на ее размер.
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