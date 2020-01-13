Украинцы стали бояться становиться предпринимателями и уходят в тень"

В прошлом году украинцы стали бояться становиться предпринимателями и ушли "в тень". Об сообщает мониторинг регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot.

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 312 211 ФЛП, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом Украина потеряла более 48 тысяч новых предпринимателей.

Это вызвано такими решениями:

Законом о РРО

Законом О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

Законом о сборе и учете ЕСВ;

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности с ЕСВ и налога на доходы физлиц.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на проверки физическихлиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на 2 года.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с экспертами, представителями предпринимателей и народными депутатами.

Таким образом Зеленский отреагировал на критику представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые вводят электронный чек.

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