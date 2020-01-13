Украинцы стали бояться становиться предпринимателями и уходят в тень"

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В прошлом году украинцы стали бояться становиться предпринимателями и ушли "в тень". Об сообщает мониторинг регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot.
В 2019 году в Украине было зарегистрировано 312 211 ФЛП,
что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом Украина потеряла более
48 тысяч новых предпринимателей.
Это вызвано такими решениями:
Законом о РРО
Законом О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
Законом о сборе и учете ЕСВ;
Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности с ЕСВ и налога на доходы физлиц.
Как сообщало
издание "Комментарии", президент Украины
Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на проверки физическихлиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком
на 2 года.
Отмечается, что такое решение было
принято после консультаций с экспертами, представителями предпринимателей и
народными депутатами.
Таким образом Зеленский
отреагировал на критику представителей малого бизнеса, которые вышли с
протестами против законов "О внесении изменений в Закон Украины "О
применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного
питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и
услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые
вводят электронный чек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости