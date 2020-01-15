Украинцам разрешили лечиться в элитной больнице “Феофания”

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который открывает доступ украинцам к медицинской помощи в больнице "Феофания". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В указе отмечается, что в течении трехмесячного срока Госуправление делами и Кабмин обязаны разработать комплекс мер, которые откроют доступ гражданам к диагностике и лечению, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".

Напомним, что в клинической больнице “Феофания” раньше проходили лечение народные депутаты, госслужащие, сотрудники дипломатического корпуса, а также те, у кого были особые заслуги перед Украиной.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2018 году прокуратура Киевской области сообщила подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания".

По информации прокуратуры, в апреле 1994 года между НАН Украины и бывшим главным врачом "ЛПК "Феофания" заключен договор о передаче в аренду имущественного комплекса ГП "ЛПК "Феофания" и ДОК "Ясный". Но решение об отчуждении имущества детского оздоровительного лагеря "Ясный" НАН Украины не принималось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!