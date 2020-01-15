Украинцам разрешили лечиться в элитной больнице “Феофания”

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который
открывает доступ украинцам к
медицинской помощи в больнице "Феофания". Об этом сообщает
пресс-служба Офиса президента.
В указе отмечается, что в течении трехмесячного срока Госуправление делами и Кабмин обязаны разработать комплекс мер, которые откроют доступ гражданам к диагностике и лечению, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".
Напомним, что в клинической больнице “Феофания” раньше проходили лечение народные депутаты, госслужащие, сотрудники дипломатического корпуса, а также те, у кого были особые заслуги перед Украиной.
Как
сообщало издание "Комментарии", в 2018 году прокуратура
Киевской области сообщила подозрении бывшему главному врачу
лечебно-профилактического комплекса "Феофания".
По
информации прокуратуры, в апреле 1994 года между НАН Украины и бывшим главным
врачом "ЛПК "Феофания" заключен договор о передаче в аренду
имущественного комплекса ГП "ЛПК "Феофания" и ДОК
"Ясный". Но решение об отчуждении имущества детского оздоровительного
лагеря "Ясный" НАН Украины не принималось.
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