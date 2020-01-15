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Украинцам разрешили лечиться в элитной больнице “Феофания”

В "Феофании" теперь смогут лечиться все украинцы, а не только чиновники

сегодня, 07:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который открывает доступ украинцам к медицинской помощи в больнице "Феофания". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В указе отмечается, что в течении трехмесячного срока Госуправление делами и Кабмин обязаны разработать комплекс мер, которые откроют доступ гражданам к диагностике и лечению, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".

Напомним, что в клинической больнице “Феофания” раньше проходили лечение народные депутаты, госслужащие, сотрудники дипломатического корпуса, а также те, у кого были особые заслуги перед Украиной.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2018 году прокуратура Киевской области сообщила подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания".  

 По информации прокуратуры, в апреле 1994 года между НАН Украины и бывшим главным врачом "ЛПК "Феофания" заключен договор о передаче в аренду имущественного комплекса ГП "ЛПК "Феофания" и ДОК "Ясный". Но решение об отчуждении имущества детского оздоровительного лагеря "Ясный" НАН Украины не принималось.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/102020-31757
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