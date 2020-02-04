Дело Шеремета: Подозреваемую оставили под арестом

Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял на заседании отказав, таким образом, в удовлетворении жалобы защиты отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.

Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику.

В свою очередь, прокурор Сергей Зузак заявил, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего года. По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано.

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря Печерский районный суд города Киева принял решение оставить под стражей до 8 февраля 2020 года подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета медика и волонтера Юлию Кузьменко. Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом убийства Шеремета.

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