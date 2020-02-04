Дело Шеремета: Подозреваемую оставили под арестом

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Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство
защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла
Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
Такое решение суд принял на заседании отказав, таким образом,
в удовлетворении жалобы защиты отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.
Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины
недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет
достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою
врачебную практику.
В свою очередь, прокурор Сергей
Зузак заявил, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного
следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего
года. По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта
в суд или прекращении производства пока рано.
Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря Печерский районный суд города Киева принял решение оставить под стражей до 8 февраля 2020 года подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета медика и волонтера Юлию Кузьменко. Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом убийства Шеремета.
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