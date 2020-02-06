С начала года в Украине пропало более тысячи детей

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С начала этого года в Украине без вести пропали более тысячи
детей. Главными причинами ухода детей из семей является их склонность к
бродяжничеству, конфликты, а также оставление их без присмотра. Об этом
говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос "УНН".
По информации
полиции, с начала 2020 года поступило 1162 заявлений и сообщений о пропаже
детей, по горячим следам были найдены 1148 ребенка.
Основными причинами ухода детей из
семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со
сверстниками, нежелание родителей вникать в проблемы детей, а также оставление
детей без присмотра и низкого уровня воспитание.
По информации Офиса Генерального прокурора, с начала этого
года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259
уголовных производств.
Как сообщало издание "Комментарии", в 2011-м загадочным образом исчезла 9-летняя Инна Лукьянович. Она приехала в столицу с отчимом погостить у бабушки. Отправилась купить карточки пополнения счета мобильного телефона и больше ее не видели. Девочку искали всей Украиной много лет, к поиску подключались лучшие сыщики, экстрасенсы, но по стоянию на сегодняшний день так осталось неясным, что же случилось с ребенком.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о многочисленных фактах похищения детей из родильных домов, торговле органами,
плацентой новорожденных в Украине.
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