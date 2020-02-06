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С начала года в Украине пропало более тысячи детей

В Украине с начала 2020 года без вести пропали 1162 ребенка

сегодня, 14:14
Автор:

• Наталья Шевченко

С начала года в Украине пропало более тысячи детей

С начала этого года в Украине без вести пропали более тысячи детей. Главными причинами ухода детей из семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты, а также оставление их без присмотра. Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос "УНН".

По информации полиции, с начала 2020 года поступило 1162 заявлений и сообщений о пропаже детей, по горячим следам были найдены 1148 ребенка.

Основными причинами ухода детей из семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками, нежелание родителей вникать в проблемы детей, а также оставление детей без присмотра и низкого уровня воспитание.

По информации Офиса Генерального прокурора, с начала этого года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2011-м загадочным образом исчезла 9-летняя Инна Лукьянович. Она приехала в столицу с отчимом погостить у бабушки. Отправилась купить карточки пополнения счета мобильного телефона и больше ее не видели. Девочку искали всей Украиной много лет, к поиску подключались лучшие сыщики, экстрасенсы, но по стоянию на сегодняшний день так осталось неясным, что же случилось с ребенком.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация  о многочисленных фактах похищения детей из родильных домов, торговле органами, плацентой новорожденных в Украине.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1850722-v-ukrayini-z-pochatku-roku-znikli-ponad-tisyacha-ditey
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