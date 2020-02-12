Бывшим насильникам и убийцам запретят садиться за руль

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
В России с 2021 года намерены запретить судимым за тяжкие
преступления водить такси и общественный транспорт, пишет газета
"Известия".
Если изменения будут приняты, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет запрещено допускать к управлению общественным транспортом и такси лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.
Сейчас в РФ граждане с непогашенной судимостью не имеют права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным сыском.
Как сообщало издание "Комментарии", пожизненно
осужденным выдадут ноутбуки для дистанционного обучения в вузах. Ноутбук будет
выдан без выхода Интернет. Технику будут выдавать заключенным если они
поступили в вуз на дистанционную форму обучения.
В местах заключения есть специально оборудованные помещения,
где заключенные могут пользоваться Интернетом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости