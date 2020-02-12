Бывшим насильникам и убийцам запретят садиться за руль

В России с 2021 года намерены запретить судимым за тяжкие преступления водить такси и общественный транспорт, пишет газета "Известия".

Если изменения будут приняты, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет запрещено допускать к управлению общественным транспортом и такси лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

Сейчас в РФ граждане с непогашенной судимостью не имеют права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным сыском.

Как сообщало издание "Комментарии", пожизненно осужденным выдадут ноутбуки для дистанционного обучения в вузах. Ноутбук будет выдан без выхода Интернет. Технику будут выдавать заключенным если они поступили в вуз на дистанционную форму обучения.

В местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут пользоваться Интернетом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!