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Бывшим насильникам и убийцам запретят садиться за руль

В России разрабатывают закон, который запрещает осужденным за тяжкие преступления водить транспортное средство. Речь идет о категории граждан, которые отбывали наказание за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

сегодня, 08:28
Автор:

• Наталья Шевченко

Бывшим насильникам и убийцам запретят садиться за руль

В России с 2021 года намерены запретить судимым за тяжкие преступления водить такси и общественный транспорт, пишет газета "Известия".  

Если изменения будут приняты, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет запрещено допускать к управлению общественным транспортом и такси лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.  

Сейчас в РФ граждане с непогашенной судимостью не имеют права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным сыском.

Как сообщало издание "Комментарии", пожизненно осужденным выдадут ноутбуки для дистанционного обучения в вузах. Ноутбук будет выдан без выхода Интернет. Технику будут выдавать заключенным если они поступили в вуз на дистанционную форму обучения.

В местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут пользоваться Интернетом.


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Источник: https://iz.ru/974925/natalia-bashlykova/taksi-ne-vezet-byvshim-nasilnikam-i-ubiitcam-zapretiat-saditsia-za-rul
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