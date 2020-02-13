В Украине заработала система проверки качества продуктов

Украинцы смогут онлайн проверить подлинность продукта и действительность маркировки "органическая продукция", об этом сообщается на сайте правительственного портала.

Теперь с помощью смартфона украинцам будет доступна такая информация:

о производителях органической продукции;

об органах сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства;

о наличии органических семян и посадочного материала.

Все созданные реестры для внедрения рынка органического производства (Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции, Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, Государственный реестр органических семян и посадочного материала) будут в свободном доступе.

Как сообщало издание "Комментарии", 6 августа вУкраине вступил в силу закон, которым установлены основные принципы и требования к органическому производству.

Закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" должен усовершенствовать украинское законодательство с законодательством Евросоюза в области производства и оборота органических продуктов.

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