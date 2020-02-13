В Украине заработала система проверки качества продуктов

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Украинцы смогут онлайн проверить подлинность продукта и
действительность маркировки "органическая продукция", об этом
сообщается на сайте правительственного портала.
Теперь с помощью смартфона украинцам будет доступна такая
информация:
о производителях органической продукции;
об органах сертификации, имеющих право на проведение
сертификации органического производства;
о наличии органических семян и посадочного материала.
Все созданные реестры для внедрения рынка органического производства (Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции, Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, Государственный реестр органических семян и посадочного материала) будут в свободном доступе.
Как сообщало издание "Комментарии", 6 августа вУкраине вступил в силу закон, которым установлены основные принципы и
требования к органическому производству.
Закон "Об основных принципах и требованиях к
органическому производству, обращению и маркировке органической продукции"
должен усовершенствовать украинское законодательство с законодательством Евросоюза в области
производства и оборота органических продуктов.
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