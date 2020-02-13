Стало известно, на что украинцы спускают свои деньги в терминалах

При использовании платежных терминалов наиболее востребованными являются бытовые услуги: мобильная связь, интернет и пополнение банковских карт наличными. Об этом говорится в исследовании украинской финтех-компании EasyPay, пишет "УП".

В топ-5 категорий в Украине по количеству транзакций вошли мобильная связь (30%), интернет (25%), пополнение банковской карты наличными (25%), телевидение (12%) и оплата коммунальных услуг (8%).

Этот список составлен по результатам исследования всего рынка небанковских терминалов (EasyPay и других операторов).

Отмечается, что поведение пользователей терминалов EasyPay немного отличается от общеукраинского портрета — в приоритете оплата интернета, коммунальных услуг, мобильной связи и переводы на карту. На пятом месте категория "такси" (так, водители оплачивают подключение к базе перевозчика и аренду автомобилей таксопарка).

Перечень услуг, которыми пользуются украинцы в терминалах, разнится от региона к региону.

Так, в Киевской области наиболее используемые сервисы: пополнение карты, оплата мобильной связи и оплата кредитов (банки). В Одесской области популярны оплата мобильной связи, пополнение карты и оплата услуг Интернет. Пользователи из Львовской области в 2019 чаще всего пополняли карты, платили за мобильную связь и коммунальные услуги.

"Статистика EasyPay показывает, что украинцы все чаще платят за коммунальные услуги и телеком через финтех-решения. В том числе — терминалы. Люди устали от очередей в банках, но не готовы полностью отказываться от наличных денег" — комментирует Алексей Авраменко, CEO EasyPay.

Как показывает исследование, большинство пользователей небанковских терминалов (как EasyPay, так и других операторов) молоды (26-35 лет) и чаще всего проживают в городах с населением более 100 тыс человек, районных и областных центрах. Таких пользователей терминалов 39% от всего населения Украины. При этом, чем меньше населенный пункт, тем выше частота использования терминалов.

Терминалами EasyPay активно пользуется еще одна целевая аудитория, которую практически не охватывают другие игроки — люди в возрасте 45+ со средним уровнем дохода.

Как показывают данные аналитики, пик роста данной категории пришелся после запуска двух новых услуг: пополнение карты "Альфа-Банк" без комиссии и запуска собственной виртуальной карты EasyPay с кешбеком на ряд финансовых сервисов, в том числе на оплату коммунальных услуг.

32,9% украинцев используют небанковские терминалы для платежей "часто" и "периодически". Еще 12% "иногда" пользуются сервисом. 45% населения Украины контактирует с терминалами хотя бы раз в несколько месяцев.

Как сообщало издание "Комментарии", специалисты ассоциации членов платежных систем EMA обнаружили шесть новых сайтов, которые имитируя платежные сервисы, воровали деньги пользователей. Три обнаруженных сайта оказались подделками платежного сервиса EasyPay - 2cards .info, 2cards .site и 4cards .space

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!