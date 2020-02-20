"От насилия никто не застрахован": первая леди назвала четыре цифры, способные спасти жизнь

Супруга шестого украинского президента Елена Зеленская рассказала о механизмах, которые направлены на преодоление бытового гендерного насилия в семьях, которое традиционно в Украине принято скрывать, препятствуя ответственности для обидчика. Об этом первая леди написала на своей публичной странице в Facebook.

Так, во время выступления на международном форуме "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия", первая леди сообщила, что в стране запускается национальная "горячая линия", которая будет работать круглосуточно и оказывать необходимую поддержку тем женщинам, которые постоянно находятся в состоянии физического и психологического давления.

"От насилия не застрахован никто. Поэтому каждому стоит просто запомнить четыре цифры - 1547. Это - номер национальной горячей линии. Четыре цифры, призванные спасти жизнь", - указано в сообщении.

Звонок по этому номеру предусматривает эмоциональную поддержку, а также правовую помощь и экстренный вызов сотрудников полиции.

"Верю, что 1547 станет действенным механизмом защиты и доверия, благодаря которому количество позорных случаев домашнего насилия постепенно уменьшаться", - заключила Зеленская.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что более половины всех украинок подвергались акту любой из форм насилия после достижения 15-летнего возраста.





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