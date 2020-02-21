В детсадах хотят ввести регулярные чтения украиноязычных книг

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством образования и науки хотят ввести в детсадах регулярные чтения украиноязычных книг. Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, передает "Читомо".
"Мы планируем подписать меморандум с Министерством образования и науки. Мы хотим совместно с МОН ввести в детских садах 15-тиминутные чтения детям украиноязычной литературы или сказок перед сном", - сказала она.
По ее словам, на популяризацию чтения будут направлены и много программ Украинского института книги. "Мы хотим, чтобы в 2020-2021 годах около миллиона подростков приобщились к нашим программам по чтению. Это очень амбициозная цель, но мы будем к ней стремиться", – резюмировала чиновница.
Как сообщало издание "Комментарии", детские сады, как выяснилось, являются довольно вредными для ментального здоровья малыша учреждениями. Специалисты, изучавшие данный вопрос, сообщили, что родители, которые считают, что посещение ребенком детского сада, его развивает, полностью не правы.
Авторы исследования, сотрудники Норвежского университета науки и технологий рассказывают- "дети, которые только недавно научились разговаривать (или еще не научились вообще), оказываются в окружении незнакомых детей и взрослых, с которыми они не в состоянии установить нормальную коммуникацию из-за слаборазвитых речевых навыков. Учитывая тот факт, что ребенок, как правило, находится в детском саду около восьми часов в день, он подвергается колоссальному стрессу, который может иметь самые раз рушительные последствия
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