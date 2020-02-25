"Австрия поможет создать безбарьерную среду для лиц с инвалидностью в Украине", - первая леди

Супруга президента Украины и первая леди страны Елена Зеленская провела встречу с полномочным послом Австрии Гернотом Пфандлером для обсуждения возможности создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Об этом она написала на своей публичной странице в Facebook.

Елена Зеленская отметила, что данная идея посетила ее еще в конце прошлого года, когда Украина объявила о своем намерении присоединиться к международному "Партнерству Биарриц",, основанного странами Группы семи для утверждения гендерного равенства.

"Среди обязательств, которые Украина берет на себя в рамках "Партнерства", является развитие инклюзивного и безбарьерного пространства, универсального и дружественного для всех. Подготовкой практического плана действий в этом направлении занимается Министерство развития общества. Австрия же является страной, которая демонстрирует мировое первенство в развитии безопасной, доступной и комфортной архитектурной окружающей среды", - отметила первая леди в своем сообщении.

Также Зеленская добавила, что для украинских специалистов важны не только наработки австрийских коллег в практическом воплощении концепта безбарьерности, но и механизмы надзора и контроля объектов на стадии строительства и после ввода в эксплуатацию.

"Пункт, который требует особого внимания, - адаптация уже имеющихся зданий", - отметила она, добавив, что австрийские партнеры пообещали свою профессиональную поддержку на протяжении всего процесса.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Зеленская в рамках общественной деятельности первой леди займется вопросом детского питания в школах.

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