В Одессе разгорелся скандал в филармонии из-за ребенка-инвалида

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В Одессе разгорелся скандал с местной филармонией, в которую не пустили восьмилетнего ребенка с инвалидностью. В администрации заведения говорят, что ребенок постоянно смеялся во время концерта, после чего выгнали его из зала, сообщает "ТСН".
Ребенок только полгода назад начал самостоятельно ходить, а в Одессу прибыл на реабилитацию.
По словам матери мальчика, Тимофей очень любит музыку, а при входе в зал разволновался и начал громко смеяться. После этого сотрудница филармонии подошла к семье и запретила им заходить в зал.
После длительных уговоров ребенка в зал пустили, но усадили на последние места.
"Когда мы сели, мы увидели, что люди входят и выходят, у людей звонят мобильные телефоны... То есть им можно, а нам нельзя", - говорит мама мальчика.
В филармонии говорят, что вход никому не запрещали, попросили лишь успокоить ребенка.
"Ребенок был неадекватный, он немножко больной", - сказала сотрудница филармонии.
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