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В Одессе разгорелся скандал в филармонии из-за ребенка-инвалида

Ребенка не хотели пускать в зал из-за того, что он инвалид

сегодня, 11:10
Автор:

• Наталья Шевченко

В Одессе разгорелся скандал в филармонии из-за ребенка-инвалида

В Одессе разгорелся скандал с местной филармонией, в которую не пустили восьмилетнего ребенка с инвалидностью. В администрации заведения говорят, что ребенок постоянно смеялся во время концерта, после чего выгнали его из зала, сообщает "ТСН".

Ребенок только полгода назад начал самостоятельно ходить, а в Одессу прибыл на реабилитацию.



По словам матери мальчика, Тимофей очень любит музыку, а при входе в зал разволновался и начал громко смеяться. После этого сотрудница филармонии подошла к семье и запретила им заходить в зал.

После длительных уговоров ребенка в зал пустили, но усадили на последние места.

"Когда мы сели, мы увидели, что люди входят и выходят, у людей звонят мобильные телефоны... То есть им можно, а нам нельзя", - говорит мама мальчика.

В филармонии говорят, что вход никому не запрещали, попросили лишь успокоить ребенка.

"Ребенок был неадекватный, он немножко больной", - сказала сотрудница филармонии.

 


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Источник: https://comments.ua
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