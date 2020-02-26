В Украине за героические поступки будут платить деньги

Кабмин принял решение ввести денежное вознаграждение за совершение героического поступка. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм.



"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. 207 человек получат по 105 тыс. гривен как одноразовую помощь от государства", - написал Гончарук.



Также Кабмин принял решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию



Размер стипендии будет составлять:



для студентов учреждений профессионального перед высшими образования - 890 гривен;



для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;



для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.



Гончарук напомнил, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

"Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица", - резюмировал он.

Кроме того, правительство направило 11,6 млн грн на одноразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения.

Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые Дэвид и Цив Эпштейн выяснили, чем руководствовались люди при совершении действий, за которые позднее они были удостоены медалей Фонда героев имени Карнеги. Исследователи утверждают: смелые и решительные поступки лауреатов премии были продиктованы им вовсе не чувством долга или желанием спасти чью-то жизнь

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!