В Украине за героические поступки будут платить деньги

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Кабмин принял решение ввести денежное вознаграждение за совершение героического поступка. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм.
"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. 207 человек получат по 105 тыс. гривен как одноразовую помощь от государства", - написал Гончарук.
Также Кабмин принял решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию
Размер стипендии будет составлять:
для студентов учреждений профессионального перед высшими образования - 890 гривен;
для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;
для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.
Гончарук напомнил, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.
"Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица", - резюмировал он.
Кроме того, правительство направило 11,6 млн грн на одноразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения.
Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые Дэвид и Цив Эпштейн выяснили, чем руководствовались люди при совершении действий, за которые позднее они были удостоены медалей Фонда героев имени Карнеги. Исследователи утверждают: смелые и решительные поступки лауреатов премии были продиктованы им вовсе не чувством долга или желанием спасти чью-то жизнь
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