“В заточении”: украинский “уханец” записал видео для нового главы МИД Дмитрия Кулебы

После вчерашнего радостного события - окончания обсервации для 89 человек в Новых Санжарах, приветствия их президентом Владимиром Зеленским и возвращения домой - в Ухане наши земляки впали в отчаяние. Все дело в том, что во время общения с прессой на Полтавщине глава государства обмолвился, что "Австрийские авиалинии" в ближайшее время помогут эвакуировать еще двух украинцев из Китая, где бушует коронавирус. Однако наших в Поднебесной несколько десятков - заявляет один из желающих вернуться домой, 24-летний одессит Вячеслав Усов. Эксклюзивно для “Комментариев” парень рассказал об неэффективном, по его словам, общении с посольством и передал видеообращение для новоиспеченного министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



“Обращаюсь к Вам, так как больше нам обратиться не к кому. В Ухане остается 67 украинцев, 11 из которых хотят эвакуироваться домой. Несколько дней назад я снова звонил в посольство, так как не успел на первую эвакуацию, оставлял повторно заявки и документы. Я попросил их уведомить меня, если будет эвакуация через третью страну. И вчера президент давал интервью, в котором ответил, что два человека покинет Китай иностранным самолетом. Но Ухань хочет покинуть 11 человек”, - обращается к Дмитрию Кулебе Вячеслав.





Будни в Ухане: без горячей воды и тепла

Парень просит министра посодействовать их скорейшему возвращению домой, потому что жизнь в Ухане стала очень тяжелой. Недавно в их доме отключили горячую воду, попросили экономить тепло, хоть в помещении прохладно. Слава боится, что их район может остаться без электричества, ведь устранить неполадки будет некому.

“Нам сказали экономить теплоэнергию - предполагаю, что это из-за повышения тарифов. Цены подскочили и на еду, качество которой оставляет желать лучшего, а спортивная форма, которую я набирал много лет, исчезает из-за отсутствия нормального питания. Находится тут, в заточении, до лета просто невозможно”, - сетует одессит.

Другие заложники Уханя: в посольство друга не отдаст

Сложности с эвакуацией возникли и у Анастасии Зинченко, которая две недели назад отказалась от эвакуации, поскольку не смогла бросить любимую собаку Мишель. Когда история получила резонанс в Сети, президент лично позвонил Насте и заверил, что не бросит ее. Тогда же желание помочь выразил ФК “Шахтер”, который пообещал прислать за нашими ребятами свой частный самолет. Впрочем, скорому возвращению Насти и ее любимца помешал принятый недавно закон о том, что в Украину, как и в другие государства, нельзя ввозить животных из Китая: мол, они тоже являются носителями коронавируса.

"Если Китай не выпускает ни одного животного со своей территории, мы ничего не можем. Мы, как государство, можем ей предложить: хоть завтра вас эвакуируем, а собачку забираем в само посольство", - пообещал Зеленский.

Впрочем, Настя стоит на своем: Мишу не бросит ни при каких условиях, опубликовав на своей странице фотографии брошенных иностранцами животных, которые теперь бродят по улицам опустевшего Уханя...

Как ранее сообщали "Комментарии", Вячеслав Усов пропустил первую волну эвакуации, однако первые две недели в полностью отрезанном от мира городе ему жилось терпимо. Молодой человек не осознавал опасность вируса и то, что изоляция может продолжаться столь долго, да еще и привести к недоеданию.

“Спустя две недели карантина для нас - иностранцев - начались сложности. Так как выйти из квартиры было запрещено, приходилось делать это тайком, перелазить заборы, чтобы достать еду. Прилавки магазинов опустели, к тому же цены выросли в несколько раз. Смысл такого заработка в Китае, если ты оставил все деньги в этой стране”, - сетует одессит.





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