В Кабмине опубликовали разъяснения касательно ужесточения карантина: за что могут оштрафовать

Кабинет министров Украины в субботу, 4 апреля, опубликовал разъяснения касательно правил карантина в нашей стране, которые вступают в силу 6 апреля.



Так, первым пунктом выделили правило носить с собой документы, удостоверяющие личность. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы была возможность проверить, не должен ли человек быть на самоизоляции, или в обсервации. Также правоохранители смогут применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

Еще один важный момент – ношение маски в общественных местах. В частности, многие украинцы уже не первый день рассуждают о том, что такое "общественное место". В Кабине решили уточнить этот момент.

"Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и прочее)", - говорится в правительственном разъяснении.

Правда, к этому определению добавили приписку, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в городе Киев к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; и тому подобное.

Внимание украинцев обращают и на то, что на улице тоже стоит находиться в маске, так как в любой момент можете оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место".

В правительстве объясняют необходимость носить маску на улице тем, что человек может не знать, что является переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделение биологического материала, может содержать возбудитель, уменьшается.

Не забыли рассказать и о том, кого, когда и за что могут оштрафовать. Так, штраф нарушение правил карантина составляет от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционным заболеванием, может быть и уголовная ответственность.

Что касается деятельности религиозных организаций, то она не запрещена, а вот массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

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