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"Хлеба хватит всем!": у Зеленского объяснили рост цен на изделия из пшеницы

Резкий скачок цен на хлеб и другие изделия из муки - явление краткосрочное, вызванное хаотичной паникой на мировых рынках в связи с пандемией COVID-19

5 апреля 2020, 09:20 1479
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Хлеба хватит всем!": у Зеленского объяснили рост цен на изделия из пшеницы

В Украине не планируют вводить дополнительные ограничения на экспорт зерновых культур, а рост цен на хлеб и муку, который вызвал предельную тревогу и ажиотаж среди населения - краткосрочное явление, которое было вызвано временными паническими настроениями в мире на фоне вспышки пандемии коронавируса COVID-19. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко.

"Рост цен на пшеницу, как на внутреннем, так и на мировых рынках не является значительным и вполне укладывается в "коридор" сезонных колебаний цен. Мы прогнозируем, что остаток пшеницы на конец июня, то есть на конец маркетингового года, будет на 21% превышать прогнозируемый совокупный годовой объем использования пшеницы на внутреннем рынке", - отметил он, добавив, что в Украине всем вдоволь хватит хлеба даже если спрос не него вырастет в разы.

Лещенко напомнил, что с конца марта в Украине действует ограничение на экспорт пшеницы объемом до 20 миллионов тонн в результате соответствующего меморандума между участниками зернового рынка и Министерством экономики.

"Нарушение экспортерами условий этого меморандума является основанием для введения Минэкономики ограничительных мер по экспорту зерновых культур. Однако, по данным Минэкономики, экспорт проходит в рамках дозволенного", - резюмировал специалист в области сельскохозяйственных отношений. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Республике Беларусь гречневую крупу, лук и чеснок ввели в список товаров, которые запрещено вывозить на экспорт


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/652363.html
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