Эксперты рассказали, что “вылечит” безработицу в Украине и как обеспечить людей работой

В связи со сложившейся из-за карантина ситуацией, когда миллионы людей рискуют разориться и потерять работу, украинцы надеются, что власть видит накатывающий вал проблем и готовит комплекс мер, чтобы снизить "сопутствующий ущерб". “Комментариям” эксперты рассказали о том, что тут мало упростить получение пособия по безработице на период карантина (что сделал Кабмин) или же призывать (как президент) разоряющихся предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина. Или же заверить (как премьер Денис Шмыгаль 1 апреля), что правительство разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

Нужны грамотные, разработанные на базе консультаций с ведущими отраслевыми экспертами, государственные программы для предотвращения массовой безработицы, поддержки отдельных граждан и в целом – бизнеса, экономики. Пока их лишь обещают представить. Равно как "поработать" с Нацбанком касательно программы доступных кредитов, реально ослабить налоговое давление на тех, кто пытается выжить в нынешних экстремальных условиях. Но эти меры нужно было принимать еще "вчера".

"Сегодня главным фактором поддержки должны быть как единоразовая социальная помощь в размере минимальной заработной платы всем экономически активным гражданам, так и дополнительные налоговые льготы особенно для малого и среднего бизнеса, – уверен руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. – Очевидно, что нуждается в корректировке программа "5-7-9", чтобы позволить безработным начать свой микробизнес. Также не нужно забывать о национальных инфраструктурных проектах, например, строительство дорог. Такие объекты позволяют обеспечить весомое количество рабочих мест".

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отмечает, что в отношении социальной защиты работников приостановленных предприятий определенные решения уже приняты. Среди них:

– выплата пособия по безработице с первого дня обращения,

– упрощение процедуры такого обращения,

– дотирование предприятий, вынужденных остановить работу, для выплат пособий работникам.

"Но не решен ряд важных вопросов, – подчеркивает Ярослав Жалило. – Физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые лишились заработка, следует предоставить возможность временно регистрироваться в Госслужбе занятости как безработным без закрытия ФЛП. Также у нас есть люди, имевшие неформальную занятость и теперь ее лишившиеся. Плюс – вернувшиеся из-за рубежа трудовые мигранты. Эти группы специфичны тем, что их могут не включить в сети соцзащиты. Они могут столкнуться с трудностями при постановке на учет как безработные, так как были с него ранее сняты как не ищущие работу. Так что нужны специальные меры по реинтеграции этих категорий в системы соцподдержки".

По мнению эксперта, развитие эпидемической ситуации в ближайшие недели покажет, на какие возможные компромиссные решения можно пойти, не подвергая опасности жизнь людей.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!