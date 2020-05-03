В Украине Запад призвали усилить давление на Россию, чтобы защитить независимых журналистов

Украинский МИД обратился к международному сообществу с просьбой увеличить давление на Россию, которая оккупировала часть территорий Донбасса и полуостров Крым и подвергает риску жизни и здоровье независимых журналистов. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

При этом в МИД отмечают, что это не их личная инициатива, а просьба в солидарности с освобожденными из российскиъ тюрем журналистом Станислава Асеева и Романа Сущенко.

"Во Всемирный день свободы прессы присоединяемся к призыву украинских журналистов, бывших незаконно заключенных Романа Сущенко и Станислава Асеева усилить международное давление на российские власти для освобождения крымскотатарских общественных журналистов Ремзи Бекирова, империи Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, правозащитника Сервера Мустафаева и снятия с них незаконных обвинений", - указано в сообщении.

Министерство отмечает, что оккупационные власти препятсивуют распространению объективной информации и предельно ограничивают свободу слова.

"Россия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн изданий. Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая из укаринцев и крымских татар образ врага", - указано во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что освобожденный украинский журналист Станислав Асеев рассказалоб изощренности пыток боевиков Л/ДНР.





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