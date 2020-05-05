"Наконец-то": КСУ просят конкретизировать значение "достойных условий жизни", прописанных в Конституции

Конституционный суд Украины рассмотрит термин, предусмотренный положением абзаца 4 преамбулы Конституции, где указано об обеспечении прав и свобод и достойных условий жизни. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Вадим Струневич на своей странице в Facebook.

По его словам, данную инициативу проявила его коллега по фракции Галина Третьякова, будучи озадаченной, что именно предусматривает это конституционное право, ведь у каждого человека свое понимание о достойных условиях жизни.

"Так вот, само понятие "достойные условия жизни человека", хотя и имеет чрезвычайно важное значение для системы социальной защиты в Украине, однако пока недостаточно конкретизированы. Для каждого человека "достойные условия" могут быть совершенно разными", - пояснил суть обращения в КСУ Струневич.

При этом он добавил, что пока все ветви государственной власти не будут иметь четкого понимания, что подразумевается под "достойными условиями для жизни", обеспечить их на равных всем гражданам Украины, будет в принципе невозможно.

"Я уверен, что точность и ясность в правовых нормах возможно постепенно достичь, хотя для этого прилагать определенные усилия. Поэтому я также поддержал эту инициативу и оставил под ним свою подпись", - отметил народный депутат Струневич.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем именно может обернуться пренебрежение законом, которое в последнее время демонстрируют политики всех рангов на фоне национального карантина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!