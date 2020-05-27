Сбежала с парнем на 20 лет старше: в Иране отец убил 14-летнюю дочь

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Полиция Ирана задержала
мужчину, которого обвиняют в убийстве своей 14-летней дочери. Инцидент вызвал
возмущение общественности. Об этом сообщает ВВС.
Местные СМИ сообщают,
что 14-летняя Ромина Ашфари сбежала из дома, поскольку ее отец не дал
разрешения на брак с ее 35-летнем парнем. Полицейские задержали влюбленных, а
саму Рамину отправили домой. Девушка говорила полицейским, что боится за свою
жизнь.
На прошлой неделе отец
напал на девушку в спальне. Согласно сообщениям, Ромину он обезглавил серпом.
После инцидента мужчина вышел из дома и признался в содеянном. Множество
иранских газет и изданий опубликовало историю Ромины Ашфари на первых полосах.
В одном из изданий
статья вышла с заголовком "Опасный родительский дом". В самом материале
говорится о том, что законодательство Ирана не способно защитить девушек и
женщин страны. В Твиттере хэштег #Romina_Ashrafi использовали более 50 тыс раз,
причем большая часть пользователей осуждают не только само убийство, но и
патриархальный характер общества.
Как сообщал портал "Комментарии",
Коста-Рика легализовала однополые браки.
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