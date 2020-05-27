Сбежала с парнем на 20 лет старше: в Иране отец убил 14-летнюю дочь

Полиция Ирана задержала мужчину, которого обвиняют в убийстве своей 14-летней дочери. Инцидент вызвал возмущение общественности. Об этом сообщает ВВС.



Местные СМИ сообщают, что 14-летняя Ромина Ашфари сбежала из дома, поскольку ее отец не дал разрешения на брак с ее 35-летнем парнем. Полицейские задержали влюбленных, а саму Рамину отправили домой. Девушка говорила полицейским, что боится за свою жизнь.

На прошлой неделе отец напал на девушку в спальне. Согласно сообщениям, Ромину он обезглавил серпом. После инцидента мужчина вышел из дома и признался в содеянном. Множество иранских газет и изданий опубликовало историю Ромины Ашфари на первых полосах.

В одном из изданий статья вышла с заголовком "Опасный родительский дом". В самом материале говорится о том, что законодательство Ирана не способно защитить девушек и женщин страны. В Твиттере хэштег #Romina_Ashrafi использовали более 50 тыс раз, причем большая часть пользователей осуждают не только само убийство, но и патриархальный характер общества.

Как сообщал портал "Комментарии", Коста-Рика легализовала однополые браки.

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